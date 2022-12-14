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Milyonlarca çalışan kullanıyor! Yemek kartı marketlerde kullanılamayacak mı? Açıklama geldi

14.12.2022 10:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yemek ödemeleri 2023 yılı itibarıyla yeniden değerleme oranı artışı ile 51 liradan 110 liraya yükselecek. Ancak milyonlarca çalışan tarafından kullanılan yemek kartları için yeni bir düzenlemeye gidildiği iddia edildi. Bu kapsamda market alışverişlerinde yemek kartları kullanılmayacak denilmişti. Yemek Kartları Derneği Başkanı Öner Piyade'den konuyla ilgili açıklama geldi.

Milyonlarca çalışan kullanıyor! Yemek kartı marketlerde kullanılamayacak mı? Açıklama geldi

2022 yılı yeniden değerleme oranı yüzde 122,93 olarak açıklandı. Yeniden değerleme oranı milyonlarca çalışanın yemek bedelleri ücretlerini de belirliyor. Temmuz ayından itibaren 51 TL'ye kadar yapılan ödemeler (yemek fişi, yemek kartı uygulaması) gelir vergisinden istisna olarak değerlendiriliyordu. İşyerinde yemek verilmediği durumda, aralık ayında günlük 51 TL'yi aşmayan yemek bedelleri, personelin banka hesabına da yatırılsa gelir vergisi istisnasından yararlanılabilecek. Günlük istisna tutarı 2023 yılında 110 TL olarak uygulanacak.

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YEMEK KARTI İLE MARKETTEN ALIŞVERİŞ DÖNEMİ BİTTİ Mİ?

Yemek Kartları Derneği Başkanı Öner Piyade, yemek kartlarının marketlerde kullanılamayacağı haberlerine ilişkin, “Yemek kartlarında değişen bir şey yok.” dedi.

Öner Piyade, şunları kaydetti:

“Yemek kartlarında değişen bir şey yok. Yemek kartlarının restoran ve marketlerde yemek ve tüketime hazır gıda dışında kullanılmasının vergi istisnasına konu olmaması hususu, 2008 yılında yayınlanan ve halen yürürlükte olan 382 sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde düzenlenmiştir. Bu kapsamda 1 Aralık 2022 itibarıyla çalışanlara verilen yemek ücreti konusundaki yeni mevzuat, yürürlükteki mevzuattan farklı bir düzenleme getirmemektedir.”

51 LİRANIN ÜZERİNDEKİ AŞAN TUTAR VERGİLENDİRİLECEK

Ancak geçtiğimiz aylarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan nakit ödenen yemek bedelinin vergiden istisna tutulacağını açıklamıştı. Düzenlemenin ayrıntıları merak edilirken yeni uygulamanın detayları da netleşti. Buna göre yemek bedelinin en az asgari ücrete ilave olarak verilmesi gerekirken, işveren 51 liranın üzerindeki yemek bedeli için aşan tutar kadar vergi ödeyecek. İş yerinde yemek vermek istiyor ise yemek kuponu, yemek kartı, yemek çeki gibi ödeme sistemleri devreye girecek.

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Yemek kartı

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