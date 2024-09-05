Ülkenin yarısı ocak ayı zammını bekliyor... Şeref Oğuz OVP sonrası hesapladı! Asgari ücretliye 20 bin liralık maaş tahmini...

Bugün 2025-2027 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program toplantısı gerçekleşti. Toplantıda yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 33'ten yüzde 41,5'e revize edildi.

ŞEREF OĞUZ NE KADAR HESAPLADI?

Bu yıl ara zam alamayan milyonlarca asgari ücretli ise ocak ayında yapılacak olan zamma kulak kabartmışken revize edilen enflasyon oranı sonrası yeni maaş tahminler yapılmaya başladı.

Ekonomi yazarı Şeref Oğuz, katıldığı bir programda OVP'de revize edilen enflasyon oranı sonrası 2025 yılı ocak ayında asgari ücretliye yapılacak olan zammı yeniden hesapladı.

2025 YILINDA ASGARİ ÜCRETLİ NE KADAR MAAŞ ALACAK?

Oğuz, yeni gelen tahminlere göre 2025 ocak aynda asgari ücret zammını 20 bin TL'ye yükselteceğini tahmin etti.

2024 YENİ ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

2023 sonunda belirlenen net asgari ücret tutarı 2024 yılı için 17.002,12 TL uygulanıyor.