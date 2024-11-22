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Uludağ'da 1000 liralık çorba gündem olmuştu; bakanlık harekete geçti! 1 milyon liraya kadar cezai işlem...

22.11.2024 00:15
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Kış turizminin önemli noktalarından biri olan Uludağ'da geçen sezon kasesi 500 lira olan çorbanın yeni sezonda bin liraya satılacağı belirtilmişti. Çorba fiyatı gündem olurken otelle ilgili olarak Ticaret Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık haksız fiyat artışı nedeniyle inceleme başlattı. 1 milyon liraya kadar cezai işlem uygulanabileceği belirtildi. Öte yandan fahiş fiyattan ayrı olarak bazı nedenlerden dolayı da otele 171 bin 600 TL para cezası uygulanacağı aktarıldı.

Uludağ'da 1000 liralık çorba gündem olmuştu; bakanlık harekete geçti! 1 milyon liraya kadar cezai işlem...

Geçen günlerde Uludağ'da bir otelde satışa sunulan çorbaya bin lira fiyat biçilmesi gündeme oturmuştu.

HAKSIZ FİYAT ARTIŞI TESPİT EDİLDİ

Olayın gündem olmasından sonra Ticaret Bakanlığı harekete geçti ve inceleme başlattı. Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, söz konusu işletmede bugün Bursa Ticaret İl Müdürlüğü tarafından inceleme yapıldığını ve kasesi 1000 TL’den satışa sunulacak olan çorbayla ilgili, haksız fiyat artışı tespit edildiğini belirtti.

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İşletmeye 1 milyon TL’ye kadar cezai işlem yapılabileceği kaydedilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"1 MİLYON TL'YE KADAR CEZAİ İŞLEM YAPILABİLECEKTİR"

20.11.2024 tarihinde basında ve sosyal medya mecralarında yer alan, Bursa Uludağ Oteller Bölgesi’nde faaliyet gösteren T.S.T. A.Ş unvanlı işletmede geçen yıl 500 TL’ye satılan bir kase çorbanın bu yıl 1.000 TL’ye satıldığına ilişkin haberler üzerine, Bursa Ticaret İl Müdürlüğümüz tarafından 21.11.2024 tarihinde söz konusu işletmede denetim gerçekleştirilmiştir. Yapılan denetimde, söz konusu çorba fiyatının ‘6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu Yönetmeliği’ kapsamında incelendiği ve haksız fiyat artışı tespit edildiği belirlenmiştir. Bu yüzden, haksız fiyat artışı kapsamında düzenlenen tutanak, işletme yetkililerinin savunması ve ekleriyle birlikte Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’na gönderilecek ve 1.000.000 TL'ye kadar cezai işlem yapılabilecektir"

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"76 AYKIRILIK TESPİT EDİLMİŞTİ"

Bakan Yardımcısı Gürcan, işletmede satışa sunulan 38 ürünle ilgili de aykırılık tespit edildiğini belirttiği açıklamada, “‘6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’ ve ‘Fiyat Etiketi Yönetmeliği’ kapsamında yapılan denetimlerde şu hususlar tespit edilmiştir:

Uludağ'daki 1000 TL'lik çorba yine gündem oldu! 6 bin TL'lik ürün var... Uludağ'daki 1000 TL'lik çorba yine gündem oldu! 6 bin TL'lik ürün var...
  • İşletmede satışa sunulan 38 ürünün ayırıcı özellikleri belirtilmemiştir. Bu eksikliğin hem kapı girişinde hem de işletme içerisinde mevcut bulunmaması nedeniyle 76 aykırılık tespit edilmiştir.

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  • Fiyat listelerinde, tüm vergiler dahil ürün satış fiyatı ve bu fiyatın uygulamaya başlandığı tarih belirtilmemiştir.

"FAHİŞ FİYATTAN AYRI 171 BİN 600 TL İDARİ PARA CEZASI UYGULANACAKTIR"

Bu nedenlerle fahiş fiyattan ayrı olarak Bursa Ticaret İl Müdürlüğümüzce toplamda 78 aykırılık tespit edilmiş olup söz konusu aykırılıklardan dolayı işletmeye toplam 171 bin 600 TL idari para cezası uygulanacaktır. Ticaret Bakanlığı olarak, tüketicilerimizin mağduriyetini önlemek ve piyasa dengesini korumak amacıyla çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerine yer verdi.

(DHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Uludağ çorba
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