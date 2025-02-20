FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Un, sıvı yağ, salça... Ramazan kolisi fiyatları daha ramazan gelmeden yüzde 20 arttı! İnsanlar ramazan kolisi yapmak yerine o seçeneğe yöneliyor: "Talep yüzde 80 arttı"

Un, sıvı yağ, salça... Ramazan kolisi fiyatları daha ramazan gelmeden yüzde 20 arttı! İnsanlar ramazan kolisi yapmak yerine o seçeneğe yöneliyor: "Talep yüzde 80 arttı"

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
20.02.2025 12:09
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ramazan ayına sayılı günler kala vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri de ramazan kolisi fiyatları oldu. Geçen yıla göre yüzde 15 ila yüzde 20 zamlanan ramazan kolileri, hayırseverleri ve ihtiyaç sahiplerini düşündürmeye başladı. Pirinç, mercimek, un, sıvı yağ gibi temel gıda maddeleriyle dolu koliler 350 TL'den başlayıp bin TL'ye kadar çıkıyor. Ancak son yıllarda ramazan kolisi yerine hediye çeklerine olan ilgi hızla artıyor. Peki, bu yıl hangi seçenek daha avantajlı?

Un, sıvı yağ, salça... Ramazan kolisi fiyatları daha ramazan gelmeden yüzde 20 arttı! İnsanlar ramazan kolisi yapmak yerine o seçeneğe yöneliyor: "Talep yüzde 80 arttı"

Ramazan ayına yaklaşırken gıda perakendecileri, ramazan kolisi fiyatlarında yaşanan artışa dikkat çekti. İstanbul Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakendeciler Derneği (PERDER) Başkanı Faruk Güzeldere, geçen yıla kıyasla ramazan kolisi fiyatlarının %15-20 oranında arttığını belirtti.

RAMAZAN KOLİLERİ 350 TL’DEN BAŞLIYOR

Güzeldere, ramazan kolilerinin içeriğinde genellikle temel gıda ürünlerinin bulunduğunu ifade ederek şunları söyledi:

"Daha çok temel gıda maddelerinin bulunduğu 13 çeşit üründen 21 çeşit ürüne kadar farklılık gösteren kolilerin fiyatları, 350 lira ile bin lira arasında değişiklik gösteriyor."

ramazan makarna kolisi

Kolilerin içeriğinde pirinç, mercimek, nohut, makarna, salça, sıvı yağ ve un gibi temel gıda ürünlerinin yanı sıra, reçel, bal, çikolata, kadayıf ve helva gibi ürünlerin de tercih edildiğini belirten Güzeldere, bu konuda hassasiyet gösterilmesi gerektiğine dikkat çekerek, "Koli hazırlığında bulunan perakendeci firmaların bu konuda hassasiyet göstermelerini tavsiye ediyorum." dedi.

ramazan kolisi reklamsız

Güzeldere ayrıca hayırseverlerin, ramazan kolilerinde bulunan ürünlerin son kullanma tarihine, ürün kalitesine, içeriklerine ve gramajlarına dikkat etmeleri gerektiğini vurguladı.

HEDİYE ÇEKLERİNE TALEP ARTTI

Son yıllarda ramazan kolisi yerine hediye çeklerine olan ilginin arttığını belirten Güzeldere, bu yöntemin hem ihtiyaç sahipleri hem de bağışçılar açısından daha esnek bir çözüm sunduğunu söyledi.

"Hediye çekleriyle alışveriş yapan ihtiyaç sahipleri, bu alışverişlerini yıl içerisine yayabiliyor, farklı günlerde ihtiyaçları mukabilinde kullanabildikleri gibi gıda dışında ürün alımlarıyla da ihtiyaçlarına yönelik alışveriş yapma imkanı bulabiliyor."

ramazan

Güzeldere, hediye çeklerinin kullanım payının %70-80 oranında arttığını ve 2024 yılında ramazan kolileri ile birlikte 10-12 milyar liralık bir ekonomik büyüklük oluşturduğunu, bu yıl ise rakamın 17-20 milyar liraya ulaşmasının beklendiğini ifade etti.

İLK GÜNLERDE DIŞARIDA YEMEK TERCİHİ AZALABİLİR

Gıda Perakendecileri Derneği (GPD) Başkanı Alp Önder Özpamukçu, ramazan ayında tüketici alışkanlıklarında değişiklik yaşandığını ve bazı gıda gruplarına olan talebin arttığını belirtti.

"Bu dönemde kahvaltılık, şarküteri ve yerel lezzetlere uygun gıdalarda talep artışı oluyor. Tüketiciler, ailesiyle evinde iftar ve sahur davetleri planlıyor. Bundan dolayı dışarıda yemek konusunda da ramazanın ilk günlerinde bir düşüş trendi olacağını öngörüyoruz. Ancak sonraki günlerde normal trende dönüş olacaktır."

enflasyon5

Marketlerin tedarik zinciri açısından hazırlıklı olduğunu belirten Özpamukçu, temel gıda ürünlerinde sıkıntı yaşanmasının beklenmediğini ve arz kaynaklı fiyat değişimlerini minimum seviyede tutmak için çalıştıklarını söyledi.

GIDA İSRAFINA KARŞI KAMPANYA BAŞLATILDI

Türkiye'nin gıda israfında dünya ortalamasının çok üstünde olduğunu hatırlatan Özpamukçu, israf edilen her gıdanın enflasyonun artmasına ve ülkenin milli servetinin boşa harcanmasına neden olduğunu belirtti.

enflasyon6

Bu nedenle, İstanbul Ticaret Odası tarafından başlatılan ve perakendecilerin de destek verdiği "Gıdada İsrafa Dur De" kampanyası ile hem sektör içindeki farkındalığın artırılması hem de tüketici bilincinin yükseltilmesi hedefleniyor.

gıda israfi

Özpamukçu, "Bu yönde İstanbul Ticaret Odasının başlattığı ve bizim de destek verdiğimiz 'Gıdada İsrafa Dur De' kampanyası ile hem sektörün bu yönde yaptıklarının yaygınlaşması hem de tüketici bilincinin artırılması için çalışmaları sürdüreceğiz." diyerek sözlerini tamamladı.

(AA)

Canlı Borsa
Emeklinin bayram ikramiyesi için Ankara'dan kulis bilgisi!Emeklinin bayram ikramiyesi için Ankara'dan kulis bilgisi!
Trump kararı 'New York kurtarıldı' diyerek duyurdu! Giren herkes 9 dolar ödemek zorundaydıTrump kararı 'New York kurtarıldı' diyerek duyurdu! Giren herkes 9 dolar ödemek zorundaydı
Anahtar Kelimeler:
Çek hediye Ramazan Zam makarna Pirinç artış fiyat gıda koli perakende yüzde
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Dev derbinin hakemi belli oldu! G.Saray cephesi tepki göstermişti

Dev derbinin hakemi belli oldu! G.Saray cephesi tepki göstermişti

G.Saray-F.Bahçe derbisi iptal olabilir! Dün gece gökyüzüne bakanları korku sardı...

G.Saray-F.Bahçe derbisi iptal olabilir! Dün gece gökyüzüne bakanları korku sardı...

Rekabet Kurulu'ndan BİM'e 1,3 milyar TL ceza! BİM'den açıklama geldi

Rekabet Kurulu'ndan BİM'e 1,3 milyar TL ceza! BİM'den açıklama geldi

Yıl sonu gram altın fiyatını açıkladı '500 bin lira olmalı'

Yıl sonu gram altın fiyatını açıkladı '500 bin lira olmalı'

'Elindeki parayla gram altın değil de ondan alsaydı...' diyerek açıkladı!

'Elindeki parayla gram altın değil de ondan alsaydı...' diyerek açıkladı!

Rekabet Kurumu'ndan BİM'e milyarlık ceza!

Rekabet Kurumu'ndan BİM'e milyarlık ceza!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

"Ayağımdan çıkarmak istemiyorum; sıcacık ve çok rahat!"

"Ayağımdan çıkarmak istemiyorum; sıcacık ve çok rahat!"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Tarzınızı yükseltecek Wrangler'da indirim başladı!

Tarzınızı yükseltecek Wrangler'da indirim başladı!

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.