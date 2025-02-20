Un, sıvı yağ, salça... Ramazan kolisi fiyatları daha ramazan gelmeden yüzde 20 arttı! İnsanlar ramazan kolisi yapmak yerine o seçeneğe yöneliyor: "Talep yüzde 80 arttı"

Ramazan ayına yaklaşırken gıda perakendecileri, ramazan kolisi fiyatlarında yaşanan artışa dikkat çekti. İstanbul Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakendeciler Derneği (PERDER) Başkanı Faruk Güzeldere, geçen yıla kıyasla ramazan kolisi fiyatlarının %15-20 oranında arttığını belirtti.

RAMAZAN KOLİLERİ 350 TL’DEN BAŞLIYOR

Güzeldere, ramazan kolilerinin içeriğinde genellikle temel gıda ürünlerinin bulunduğunu ifade ederek şunları söyledi:

"Daha çok temel gıda maddelerinin bulunduğu 13 çeşit üründen 21 çeşit ürüne kadar farklılık gösteren kolilerin fiyatları, 350 lira ile bin lira arasında değişiklik gösteriyor."

Kolilerin içeriğinde pirinç, mercimek, nohut, makarna, salça, sıvı yağ ve un gibi temel gıda ürünlerinin yanı sıra, reçel, bal, çikolata, kadayıf ve helva gibi ürünlerin de tercih edildiğini belirten Güzeldere, bu konuda hassasiyet gösterilmesi gerektiğine dikkat çekerek, "Koli hazırlığında bulunan perakendeci firmaların bu konuda hassasiyet göstermelerini tavsiye ediyorum." dedi.

Güzeldere ayrıca hayırseverlerin, ramazan kolilerinde bulunan ürünlerin son kullanma tarihine, ürün kalitesine, içeriklerine ve gramajlarına dikkat etmeleri gerektiğini vurguladı.

HEDİYE ÇEKLERİNE TALEP ARTTI

Son yıllarda ramazan kolisi yerine hediye çeklerine olan ilginin arttığını belirten Güzeldere, bu yöntemin hem ihtiyaç sahipleri hem de bağışçılar açısından daha esnek bir çözüm sunduğunu söyledi.

"Hediye çekleriyle alışveriş yapan ihtiyaç sahipleri, bu alışverişlerini yıl içerisine yayabiliyor, farklı günlerde ihtiyaçları mukabilinde kullanabildikleri gibi gıda dışında ürün alımlarıyla da ihtiyaçlarına yönelik alışveriş yapma imkanı bulabiliyor."

Güzeldere, hediye çeklerinin kullanım payının %70-80 oranında arttığını ve 2024 yılında ramazan kolileri ile birlikte 10-12 milyar liralık bir ekonomik büyüklük oluşturduğunu, bu yıl ise rakamın 17-20 milyar liraya ulaşmasının beklendiğini ifade etti.

İLK GÜNLERDE DIŞARIDA YEMEK TERCİHİ AZALABİLİR

Gıda Perakendecileri Derneği (GPD) Başkanı Alp Önder Özpamukçu, ramazan ayında tüketici alışkanlıklarında değişiklik yaşandığını ve bazı gıda gruplarına olan talebin arttığını belirtti.

"Bu dönemde kahvaltılık, şarküteri ve yerel lezzetlere uygun gıdalarda talep artışı oluyor. Tüketiciler, ailesiyle evinde iftar ve sahur davetleri planlıyor. Bundan dolayı dışarıda yemek konusunda da ramazanın ilk günlerinde bir düşüş trendi olacağını öngörüyoruz. Ancak sonraki günlerde normal trende dönüş olacaktır."

Marketlerin tedarik zinciri açısından hazırlıklı olduğunu belirten Özpamukçu, temel gıda ürünlerinde sıkıntı yaşanmasının beklenmediğini ve arz kaynaklı fiyat değişimlerini minimum seviyede tutmak için çalıştıklarını söyledi.

GIDA İSRAFINA KARŞI KAMPANYA BAŞLATILDI

Türkiye'nin gıda israfında dünya ortalamasının çok üstünde olduğunu hatırlatan Özpamukçu, israf edilen her gıdanın enflasyonun artmasına ve ülkenin milli servetinin boşa harcanmasına neden olduğunu belirtti.

Bu nedenle, İstanbul Ticaret Odası tarafından başlatılan ve perakendecilerin de destek verdiği "Gıdada İsrafa Dur De" kampanyası ile hem sektör içindeki farkındalığın artırılması hem de tüketici bilincinin yükseltilmesi hedefleniyor.

Özpamukçu, "Bu yönde İstanbul Ticaret Odasının başlattığı ve bizim de destek verdiğimiz 'Gıdada İsrafa Dur De' kampanyası ile hem sektörün bu yönde yaptıklarının yaygınlaşması hem de tüketici bilincinin artırılması için çalışmaları sürdüreceğiz." diyerek sözlerini tamamladı.

(AA)