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Üniversiteli evde, sanayi boş! Dolgun maaşlara rağmen eleman yok... Türkiye'nin yeni sorunu: Ara eleman!

Hizmet sektöründe garson, yaylada çoban yok. İnşaatta ustalar işçi, terziler çırak bulamıyor. Bakıldığı zaman maaşlar iyi ancak çalışacak eleman neredeyse yok. Gençlerin 4'te 1'inin çalışmadan evde oturduğunu belirten uzmanlar, üniversite mezunlarının iş bulmadığına ancak sanayideki ara eleman açığına dikkat çekiyor. Peki bunun çözümü ne? İşte herkesin üzerinde uzlaştığı tek formül...

Üniversiteli evde, sanayi boş! Dolgun maaşlara rağmen eleman yok... Türkiye'nin yeni sorunu: Ara eleman!
Devrim Karadağ

Türkiye'de üretim arttıkça eleman ihtiyacı da kaçınılmaz hale gelirken, işsizlik sorunu ise alıp başını gidiyor. Çoğu üniversite mezunu olan yaklaşık 6 milyon genç evde çalışmadan otururken, aynı zamanda da sanayide ara eleman sıkıntısı yaşanıyor.

Sosyolog Mehmet Görgülü "Gençlerin 4'te 1'i evde oturuyor ve çalışmıyorlar. Üniversite bitirmiş olsa da okul bitirmiş olsa da çalışmıyorlar." derken; CNN Türk'e konuşan Sosyal Güvenlik Müşaviri Murat Bal da "Evlerde 6 milyon gencimiz oturuyor. Pek çoğu üniversite mezunu ama sanayilerde eleman arıyor." ifadelerini kullandı.

Üniversiteli evde, sanayi boş! Dolgun maaşlara rağmen eleman yok... Türkiye nin yeni sorunu: Ara eleman! 1

İTALYA 500 BİN YABANCI İŞÇİ ALACAK

Benzer durumu yaşayan İtalya da iş gücü sorununa karşı harekete geçti. İş gücü sorununa karşı Avrupa Birliği dışı ülkelerden yaklaşık 500 bin kişiye çalışma vizesi vereceğini açıkladı.

Konuyla ilgili konuşan Avukat Yasemin Bal "2026-2028 yılları arasında toplamda 500 bin kişinin çalışma vizesiyle İtalya'ya yerleşmesine ilişkin bilgilendirmeyi İtalya İçişleri Bakanlığı yaptı." dedi.

İtalya'daki durumu değerlendiren Sosyolog Görgülü ise "Nüfus artışının yaklaşık sıfır olması çalışan ve genç nüfus açısından özellikle büyük bir yetersizliğe yol açmış durumda." diye konuştu.

TÜRKİYE DE YABANCI İŞÇİ Mİ GETİRECEK?

Türkiye’de de pek çok sektörde işçi bulamama sorunu devam ediyor. Böyle devam ederse, Türkiye de yabancı işçi getirmek zorunda mı kalacak? Türkiye’de işçi ve ara eleman sorunu nasıl çözülecek? sorulana yanıt veren Avukat Yasemin Bal, "Türkiye'de dışarıdan işçi getirmek durumunda kalmaz. Türkiye'nin nüfusu yaşlanıyor olsa da genç nüfusu hala çok yüksek. Üniversitelerin bu kadar artması, ara işi yapacak insanların bulunmasını zorlaştırır hale geldi." dedi.

EN BÜYÜK SORUN: ARA ELEMAN!

Üniversiteliler iş bulamazken, sektörlerden ise ara eleman ihtiyacı var sesleri yükseliyor.

Üniversiteli evde, sanayi boş! Dolgun maaşlara rağmen eleman yok... Türkiye nin yeni sorunu: Ara eleman! 2

EN KRİTİK ÇÖZÜM: MESLEK LİSELERİ

Sektör temsilcileri meslek liselerinin bu işin en kilit çözümü olduğunu savunurken; uzman isimler de aynı noktayı işaret ediyor.

Avukat Bal, "Ara eleman sorunu ancak meslek liselerinin güçlendirilmesiyle çözülecektir" derken; Sosyal Güvenlik Müşaviri Murat Bal da "Bir an önce meslek liselerindeki eğitimin teşvik edilen bir noktaya getirmemiz gerekiyor. Türkiye meslek liselerini güçlendirmek zorunda. Biz pek çoğu üniversite mezunu olan 6 milyon gencimizi bir ara elaman olarak mesleki eğitimle birlikte çalışma hayatını kazandırmalıyız." diye konuştu.

Üniversiteli evde, sanayi boş! Dolgun maaşlara rağmen eleman yok... Türkiye nin yeni sorunu: Ara eleman! 3

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Anahtar Kelimeler:
işsizlik üniversite Meslek Lisesi sanayi
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