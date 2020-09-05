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Ünlü analistten altın yorumu! Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi?

EKONOMİ HABERLERİ  | 05.09.2020 15:35 | Son Güncelleme

Altın fiyatları ile ilgili hareketlilik devam ederken vatandaşlar da altın alım fırsatı yakalamak adına altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi sorusuna cevap arıyor. Ağustos ayında 2.075,11 dolar ile tarihi yüksek seviyeye gelen altının ons fiyatının bundan sonra nasıl bir yöne gideceği merak ediliyor. AA Finans Analisti İslam Memiş altın fiyatları konusunda değerlendirmelerde bulundu. Peki, altın düşer mi? İşte altın yorum ve değerlendirmeleri

Ünlü analistten altın yorumu! Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi?

Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi sorusu hem düğün sezonu nedeniyle altın alacak olan vatandaşların hem de altın yatırımcılarının gündeminde. Geçtiğimiz yılın aralık ayında başladığı yükseliş trendine yalnızca mart ayında likidite ihtiyacının artmasından dolayı ara vermiş olan ons altın fiyatı, ağustos ayında 2.075,11 dolar ile tarihi bir seviyeye geldi. Altın ons fiyatı ağustos ayını %0,37 değer kaybı ile 1.967,95 dolardan tamamladı. Şimdi vatandaşlar, altın fiyatları düşecek mi sorusuna yanıt arıyor. Bu noktada uzmanların altın yorum ve değerlendirmelerine de dikkat ediliyor. Son olarak AA Finans Analisti İslam Memiş, altın fiyatları ne olacak konusunda değerlendirmelerini paylaştı.

ALTIN DÜŞER Mİ?

Altın fiyatları konusunda değerlendirmelerini aktaran İslam Memiş, Kovid-19 salgını tedavisine dair gelişmelerin ve jeopolitik risklerin bir miktar yatışmasının ons altın fiyatını baskılayan unsurlar arasında bulunduğuna dikkat çekti. Memiş, ağustos ayının başında reel faiz getirilerindeki düşüklük, Çin ve ABD arasındaki gerilim ve bol likidite gibi nedenlerle altın fiyatlarının rekor seviyeye ulaştığını söyledi.

Altın düşer mi noktasında ise Memiş, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in aşı ile ilgili açıklamalarının altın fiyatlarında bir gerilemeye neden olduğunu belirtti. Altın düşecek mi sorusunun yanıtı merak edilirken İslam Memiş değerlendirmelerinde aşı açıklamalarının ardından yaşanan altın fiyatındaki değişime de yer verdi. Buna göre Trump tarafından yapılan açıklamaların ardından ons altın fiyatının 1.911 dolara, gram altın fiyatının ise 433 liraya gerilediğini ekledi. Bununla doğru orantılı olarak aşı haberlerinin emtia fiyatları üstünde bir baskı oluşturduğunun gözlemlendiğini belirtti.

Ünlü analistten altın yorumu! Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi?

Altın fiyatları düşer mi noktasında Dünya Sağlık Örgütü’nden gelebilecek olan onaylanmış bir aşı haberinin düşüşü hızlandırabileceğini dile getiren İslam Memiş, altın talebine neden olabilecek durumu da dile getirdi. Altın ne kadar olacak konusunda bol likidite, düşük faiz ortamı ve jeopolitik risklerin devam etmesi durumunda altın talebinin sürebileceğini de söyledi. Aynı zamanda vatandaşlar tarafından gram altın ile ilgili gelişmeler de merak ediliyor. İşte İslam Memiş’in gram altın ile ilgili değerlendirmeleri...

ALTIN SATMAK İÇİN UYGUN ZAMAN MI?

Gram altın düşer mi sorusu da özellikle düğün sezonu nedeniyle altın almak isteyen vatandaşlar tarafından sıklıkla soruluyor. Gram altın alarak altın yatırımı yapmayı düşünen vatandaşlar ise gram altın yükselir mi sorusuna cevap arıyor. Gram altına dair görüşlerini paylaşan Memiş, ağustos ayının ilk haftasında gram altın fiyatının Kapalıçarşı’da 515 TL’ye kadar yükseldiğini ve vatandaşların da bu nedenle panik alımı yaptığının görüldüğünü söyledi.

Altın satılır mı yoksa altın alınır mı noktasında da kararsızlık yaşayan vatandaşlar bulunuyor. Memiş, 2 hafta içinde 7 milyar dolarlık panik alımı yapıldığını ve vatandaşların zarar ettiğine şahit olduklarını belirtti. Bu nedenle piyasalarda yaşanan agresif dalgalanmalarda yatırımcıların soğuk kanlı olması gerekliliğine değinen Memiş, panik alımı yapılmamasını ve piyasaların normalleşmesinin beklenmesi gerektiğini dile getirdi. Şimdi vatandaşlar, altın satmak mantıklı mı ve altın alınır mı sorularına yanıt aramaya devam ediyor.

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