FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Ünlü ekonomist paylaştı: İş arayan gençten 28 bin TL maaşlı işte istenenler 'Gece gelip üzerinizi de örteyim mi?'

Ekonomist Mahfi Eğilmez'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım gündem oldu. Eğilmez'in blog yazısının altında bir gencin iş arama süreciyle ilgili yazdığı yazıdaki anlatımlar dikkat çekti. 28.000 TL ücret teklif edilen iş için yapılan görüşmede istenenleri sıralayan genç, sonunda dayanamayıp "Gece gelip üzerinizi de örteyim mi beyefendi?" diye sorduğunu anlattı.

Ünlü ekonomist paylaştı: İş arayan gençten 28 bin TL maaşlı işte istenenler 'Gece gelip üzerinizi de örteyim mi?'
Hande Dağ

Ekonomist Mahfi Eğilmez, sosyal medya hesabından, iş arayan bir gencin, kendisinin blog yazısının altına yazdığı yazıyı paylaştı.

Ünlü ekonomist paylaştı: İş arayan gençten 28 bin TL maaşlı işte istenenler Gece gelip üzerinizi de örteyim mi? 1

"İŞVERENLE KARŞILIKLI OTURDUK, BEKLENTİLERİ VE ÇALIŞMA ŞARTLARINI KONUŞUYORUZ..."

Söz konusu yazıya göre; genç dün gittiği iş görüşmesinde yaşananları anlattı. Buna göre sanayiden umudu kesip esnaflardan iş aramaya başladığını söyleyen genç gördüğü ilanın "15 kişilik yemek yapabilecek aşçı aranıyor" şeklinde olduğunu belirtti. İşverenle beklenti ve çalışma şartlarını konuştuklarını söyleyen genç, işverenin anlattıklarının "Sabah herkesten önce geleceksin, çay demleyeceksin. Mutfağı ve patronun ofisini temizleyeceksin. Üç katın paspasını atacaksın. Saat 10.00’da çay servisi yapacaksın. Saat 12.00’ye kadar 15 kişilik yemek hazırlayacaksın. Yemekten sonra mutfağı yeniden temizleyip bulaşıkları halledeceksin. Saat 15.00 çayında mutlaka kek, poğaça gibi ikramlar hazırlayacaksın. Akşam da patronun odasını tekrar temizleyip öyle çıkacaksın" şeklinde olduğunu aktardı.

Ünlü ekonomist paylaştı: İş arayan gençten 28 bin TL maaşlı işte istenenler Gece gelip üzerinizi de örteyim mi? 2

"BÜTÜN BUNLARIN KARŞILIĞINDA TEKLİF EDİLEN ÜCRET: 28.000 TL"

Genç, bunlar karşılığında teklif edilen ücretin 28 bin TL olduğunu belirtti. Ev yakın olduğu için yol parası olmadığının, haftada bir gün izin olduğunun ama o günün net olmadığının ifade edildiğini söyleyen genç, kendi kendine "Bu bir aşçılık pozisyonu mu, kat görevlisi mi, çaycı mı, yoksa şahsi asistanlık mı?" diye düşündüğünü ve sonrasında dayanamayıp işverene "Gece gelip üzerinizi de örteyim mi beyefendi?" diye sorduğunu anlattı.

Ünlü ekonomist paylaştı: İş arayan gençten 28 bin TL maaşlı işte istenenler Gece gelip üzerinizi de örteyim mi? 3

"EMEK VERMEKTEN KAÇMIYORUM"

Hiçbir işi küçümsemediğini vurgulayan genç, aşçılık da temizlik de servis de yapabileceğini, emek vermekten kaçınmadığını, ancak bir kişiye 4-5 farklı pozisyonun sorumluluğunu yükleyip bunu tek bir maaşla normalleştirmenin başka bir şey olduğunu söyledi. Söz konusu paylaşıma göre o genç "İş aramak, insanın emeğinin ve mesleki değerinin yok sayılmasını kabul etmesi anlamına gelmiyor" dedi.

Ünlü ekonomist paylaştı: İş arayan gençten 28 bin TL maaşlı işte istenenler Gece gelip üzerinizi de örteyim mi? 4

Mahfi Eğilmez'in sosyal medyada gündem olan paylaşımı şöyle:

"İş arayan bir gencin blog yazımın altına yazdığı yazıyı dikkatlerinize sunuyorum:
"Dün bir iş görüşmesine gittim. Ağlattı (!)
Piyasanın kötü gidişatından dolayı artık sanayiden umudu kesip esnaflara kadar iş aramaya başladım.
İlan şu: 15 kişilik yemek yapabilecek aşçı aranıyor.
İşverenle karşılıklı oturduk, beklentileri ve çalışma şartlarını konuşuyoruz.
Anlattıkları kabaca şöyle: * Sabah herkesten önce geleceksin, çay demleyeceksin.

  • Mutfağı ve patronun ofisini temizleyeceksin.
  • Üç katın paspasını atacaksın.
  • Saat 10.00’da çay servisi yapacaksın.
  • Saat 12.00’ye kadar 15 kişilik yemek hazırlayacaksın.
  • Yemekten sonra mutfağı yeniden temizleyip bulaşıkları halledeceksin.
  • Saat 15.00 çayında mutlaka kek, poğaça gibi ikramlar hazırlayacaksın.
  • Akşam da patronun odasını tekrar temizleyip öyle çıkacaksın.
    Bütün bunların karşılığında teklif edilen ücret: 28.000 TL.
    Yol parası yok, çünkü evin yakınmış. Haftada bir gün izin varmış, ama o güne de bakacaklarmış.
    Ben dinlerken kendi kendime düşündüm:
    Bu bir aşçılık pozisyonu mu, kat görevlisi mi, çaycı mı, yoksa şahsi asistanlık mı?
    En sonunda da dayanamadım:
    “Gece gelip üzerinizi de örteyim mi beyefendi?” diye sordum.
    Yanlış anlaşılmasın, hiçbir işi küçümsemiyorum. Aşçılık da yaparım, temizlik de yaparım, servis de yaparım. Yaptım da. Emek vermekten kaçmıyorum.
    Ama bir kişiye dört-beş farklı pozisyonun sorumluluğunu yükleyip bunu tek bir maaşla normalleştirmek başka bir şey.
    İş aramak, insanın emeğinin ve mesleki değerinin yok sayılmasını kabul etmesi anlamına gelmiyor.
    İş arıyoruz diye insanlığımızdan ve çalışma koşullarından vazgeçmek zorunda değiliz.""

Ünlü ekonomist paylaştı: İş arayan gençten 28 bin TL maaşlı işte istenenler Gece gelip üzerinizi de örteyim mi? 5

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
32 yıllık serüven sona erdi! Audi, o modelinin üretimini durdurdu32 yıllık serüven sona erdi! Audi, o modelinin üretimini durdurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi! Bir ili heyecan sardı: Ankara'dan sonra en büyük olacakCumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi! Bir ili heyecan sardı: Ankara'dan sonra en büyük olacak

Anahtar Kelimeler:
iş ilanları iş görüşmesi maaş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
NATO üyesi ülkeden F-35 hamlesi! 115 adet alacaklar

NATO üyesi ülkeden F-35 hamlesi! 115 adet alacaklar

Poligonda panik anları! Görevliler son anda müdahale etti

Poligonda panik anları! Görevliler son anda müdahale etti

Rıdvan Dilmen ve Fatih Terim'den dev övgü! "Real Madrid onu alabilir"

Rıdvan Dilmen ve Fatih Terim'den dev övgü! "Real Madrid onu alabilir"

Hamid'in babası canlı yayında! 'Tıpkı babası'

Hamid'in babası canlı yayında! 'Tıpkı babası'

İstanbul'da fiyatlar kontrolden çıktı! Vatandaş çözüm bekliyor

İstanbul'da fiyatlar kontrolden çıktı! Vatandaş çözüm bekliyor

Fon soruşturması! 3 kişi hakkında tutuklama talebi

Fon soruşturması! 3 kişi hakkında tutuklama talebi

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.