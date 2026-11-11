Ünlü ekonomist paylaştı: İş arayan gençten 28 bin TL maaşlı işte istenenler 'Gece gelip üzerinizi de örteyim mi?'

Ekonomist Mahfi Eğilmez, sosyal medya hesabından, iş arayan bir gencin, kendisinin blog yazısının altına yazdığı yazıyı paylaştı.

"İŞVERENLE KARŞILIKLI OTURDUK, BEKLENTİLERİ VE ÇALIŞMA ŞARTLARINI KONUŞUYORUZ..."

Söz konusu yazıya göre; genç dün gittiği iş görüşmesinde yaşananları anlattı. Buna göre sanayiden umudu kesip esnaflardan iş aramaya başladığını söyleyen genç gördüğü ilanın "15 kişilik yemek yapabilecek aşçı aranıyor" şeklinde olduğunu belirtti. İşverenle beklenti ve çalışma şartlarını konuştuklarını söyleyen genç, işverenin anlattıklarının "Sabah herkesten önce geleceksin, çay demleyeceksin. Mutfağı ve patronun ofisini temizleyeceksin. Üç katın paspasını atacaksın. Saat 10.00’da çay servisi yapacaksın. Saat 12.00’ye kadar 15 kişilik yemek hazırlayacaksın. Yemekten sonra mutfağı yeniden temizleyip bulaşıkları halledeceksin. Saat 15.00 çayında mutlaka kek, poğaça gibi ikramlar hazırlayacaksın. Akşam da patronun odasını tekrar temizleyip öyle çıkacaksın" şeklinde olduğunu aktardı.

"BÜTÜN BUNLARIN KARŞILIĞINDA TEKLİF EDİLEN ÜCRET: 28.000 TL"

Genç, bunlar karşılığında teklif edilen ücretin 28 bin TL olduğunu belirtti. Ev yakın olduğu için yol parası olmadığının, haftada bir gün izin olduğunun ama o günün net olmadığının ifade edildiğini söyleyen genç, kendi kendine "Bu bir aşçılık pozisyonu mu, kat görevlisi mi, çaycı mı, yoksa şahsi asistanlık mı?" diye düşündüğünü ve sonrasında dayanamayıp işverene "Gece gelip üzerinizi de örteyim mi beyefendi?" diye sorduğunu anlattı.

"EMEK VERMEKTEN KAÇMIYORUM"

Hiçbir işi küçümsemediğini vurgulayan genç, aşçılık da temizlik de servis de yapabileceğini, emek vermekten kaçınmadığını, ancak bir kişiye 4-5 farklı pozisyonun sorumluluğunu yükleyip bunu tek bir maaşla normalleştirmenin başka bir şey olduğunu söyledi. Söz konusu paylaşıma göre o genç "İş aramak, insanın emeğinin ve mesleki değerinin yok sayılmasını kabul etmesi anlamına gelmiyor" dedi.

Mahfi Eğilmez'in sosyal medyada gündem olan paylaşımı şöyle:

"İş arayan bir gencin blog yazımın altına yazdığı yazıyı dikkatlerinize sunuyorum:

"Dün bir iş görüşmesine gittim. Ağlattı (!)

Piyasanın kötü gidişatından dolayı artık sanayiden umudu kesip esnaflara kadar iş aramaya başladım.

İlan şu: 15 kişilik yemek yapabilecek aşçı aranıyor.

İşverenle karşılıklı oturduk, beklentileri ve çalışma şartlarını konuşuyoruz.

Anlattıkları kabaca şöyle: * Sabah herkesten önce geleceksin, çay demleyeceksin.