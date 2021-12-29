FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Üretici isyanda! Dalında 1,5 liraya satılan portakal 6 liradan satılıyor

Üretici isyanda! Dalında 1,5 liraya satılan portakal 6 liradan satılıyor

29.12.2021 14:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dalında 1,5 liraya satılan portakal, tüketiciye ulaşana kadar 5,90 liraya kadar yükseliyor. Mersin’de bir üretici bu olaya tepki göstererek, “1,5 lira ürünün bedeli, 50 kuruş maliyeti, toplam 2 lira. Beyefendi satıyor 6 liraya” dedi.

Mersinli üreticiler, bahçe ve tarladaki fiyatla marketlerdeki fiyatlar arasında uçurum olmasından yana dertli. Onca emek ve zahmetle yetiştirdikleri ürünlerin, Mersin içindeki zincir marketlerde bile alış fiyatının 4-5 katına satılmasına tepki gösteren üreticiler, sorunun bir an önce çözülmesini istiyor.

"BU YILKİ ÜRÜNÜN KİLOGRAM MALİYETİ 1,3-1,4 LİRA CİVARINDA. BUGÜNKÜ SATIŞ BEDELİMİZ İSE 1,5 LİRA"

Mersin’in merkez Akdeniz ilçesi Bekirde Mahallesi çiftçilerinden 50 yaşındaki Levent Korucu, dalında 1,5 liraya zincir markete sattığı portakalın fiyatını, aynı zincir markete alışverişe gittiğinde 5,90-6,00 liraya görüp isyan eden üreticilerden biri. Akdeniz ilçesi Hebilli Mahallesi'ndeki portakal bahçesinde, işçilerle birlikte portakal hasadı yapan Korucu, içinde bulundukları durumu İHA muhabirine anlattı. 15 yaşından bu yana çiftçilik yaptığını vurgulayan Korucu, çiftçilerin bir çıkmazda olduklarını söyledi. Akdeniz İlçe Tarım Müdürlüğünün kendisine sunduğu proje kapsamında, her yıl üretim maliyetlerini çıkarma adına defter tuttuğunu ve bu yıl da söz konusu raporları verdiğini dile getiren Korucu, “Bu yılki ürünün kilogram maliyeti 1,3-1,4 lira civarında. Bugünkü satış bedelimiz ise 1,5 lira. Dalında 1,5 liraya alıyorlar. Tarım Kredi Kooperatifleri aracılık yapıyor zincir marketler alım yapıyor” diye konuştu.

AW503410_01

"ZİNCİR MARKETE 1,5 LİRADAN SATTIĞIM PORTAKALIN RAFTA 5,90 OLDUĞUNU GÖRDÜM"

Zincir marketlere teklif sunduğunda ürünün kalitesine göre 1,5-1,6 lira fiyat verdiklerini söyleyen Korucu, “Ancak ailem, çocuklarım var, aynı zincir markete alışverişe gittiğimde rafta 5,50-5,90 lira, hatta bazen bunun da üzerinde satıyorlar. Burada işçi arkadaşlarımız da var, bu ürünü ben de kesiyorum. Bunun maliyetini ben de biliyorum; 50 kuruş. Bu ürünü buradan kes, markete indir nakliye dahil 50 kuruş maliyeti var. 1,5 lira ürünün bedeli, 50 kuruş maliyeti, toplam 2 lira. Beyefendi satıyor 6 liraya. Bu sorunun çözülmesi lazım. Ben satamadığım için muzdaribim, tüketici yiyemediği için muzdarip. Çözülmesini istiyoruz ve bekliyoruz” ifadelerini kullandı.
Korucu, Hebilli’deki 10 dönüm portakal bahçesinde bu yıl 80 ton meyvesi olduğunu, kendisine maliyetinin ise 112 bin lirayı bulduğunu kaydederek, ürünü maliyetine satabildiğini söyledi.

AW503410_07

"2 LİRAYA MAL ETTİĞİNİ 4 LİRAYA SATSIN, TÜKETİCİ DE MAKUL SEVİYEDE BU ÜRÜNÜ YİYEBİLSİN"

Mersin Akdeniz Ziraat Odası Başkanı Musa Yılmaz da muzdarip oldukları en önemli konulardan birinin de fiyatlar arasındaki uçurum olduğuna dikkat çekti. Yılmaz, “Çitçimiz, şu anda bu ürünü 1,5 liradan veriyor. Bunun 50-60 kuruş civarında da toplama, yani işçilik maliyeti var. Market bunu 2 liradan alıyor. Biraz önce marketlerden bilgi aldırdım; 5,90 lira markette portakal. Bu marketlerin kar marjlarıyla ilgili bir çalışma yapılması lazım. Yüzde yüz kazansın, 2 liraya mal ettiğini 4 liraya satsın, tüketici de makul seviyede bu ürünü yiyebilsin. Biz bunu istiyoruz” dedi. (İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İkinci el araba fiyatları ile ilgili zaman verdi! Yüzde 50 düşecek…İkinci el araba fiyatları ile ilgili zaman verdi! Yüzde 50 düşecek…
PARTNER"Arkadaşız""Arkadaşız"
Günlük kur ve altın fiyatları açıklandıGünlük kur ve altın fiyatları açıklandı
Anahtar Kelimeler:
Mersin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Olay sözler! "Demet kurtulmuş, silik tip"

Olay sözler! "Demet kurtulmuş, silik tip"

Pitbull saldırısında fotoğraf detayı! Bu pozları ele verdi…

Pitbull saldırısında fotoğraf detayı! Bu pozları ele verdi…

Altını olanlar dikkat! Yeni düzenleme Resmî Gazete'de

Altını olanlar dikkat! Yeni düzenleme Resmî Gazete'de

Emekli ve memura yüksek zam için yeşil ışık!

Emekli ve memura yüksek zam için yeşil ışık!

Merkez Bankası, 2022 yılı kur politikasını açıkladı

Merkez Bankası, 2022 yılı kur politikasını açıkladı

Otomobilde fiyat farkı açıldı! Esnaftan dikkat çeken ‘stokçu’ iddiası…

Otomobilde fiyat farkı açıldı! Esnaftan dikkat çeken ‘stokçu’ iddiası…

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Yüksek performanslı en iyi buzdolabı modelleri

Yüksek performanslı en iyi buzdolabı modelleri

Fiyatlar değişti, ikinci el durdu! Stokçular şokta! 100 bin lira…

Fiyatlar değişti, ikinci el durdu! Stokçular şokta! 100 bin lira…

Sinek kaydı tıraş için tahriş etmeyen, en iyi tıraş bıçağı çeşitleri

Sinek kaydı tıraş için tahriş etmeyen, en iyi tıraş bıçağı çeşitleri

Maaş bordroları değişiyor! Fark belli oldu! 892 TL…

Maaş bordroları değişiyor! Fark belli oldu! 892 TL…

Memur ve emekli zammı için önemli açıklama

Memur ve emekli zammı için önemli açıklama

Dolar düştü! Fiyatlarda yüzde 30 indirim yaptılar

Dolar düştü! Fiyatlarda yüzde 30 indirim yaptılar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.