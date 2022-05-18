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Üreticisinin yüzü güldü! 9 liradan satılıyor! Fiyatlar daha da...

18.05.2022 11:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye’nin en erkenci patatesinin yetiştiği Adana’da hasat başladı. Tarladaki fiyatlar, çiftçinin yüzünü güldürdü. Tarlada 9 liradan satılarak piyasaya sunuluyor. Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan İzmir’in Ödemiş ilçesinde hasatın başlamasıyla birlikte fiyatların düşeceği müjdesini verdi.

Üreticisinin yüzü güldü! 9 liradan satılıyor! Fiyatlar daha da...

Türkiye’nin en erkenci patatesinin yetiştiği Adana’da hasat başladı. Tarladaki fiyatlar, çiftçinin yüzünü güldürdü.

Türkiye’nin en önemli tarım üretim merkezlerinden Adana’da erkenci patates hasadı don nedeniyle 2 hafta gecikmeli başladı. Sabahın erken saatlerinden itibaren tarlalara gelen tarım işçileri, traktör yardımıyla çıkartılan patatesleri topraktan arındırdı. Türkiye’nin dört bir yanına gönderilecek patatesler tarım işçileri tarafından özenle selelere alındı. Çuvallanıp kamyona yüklenen erkenci patatesler satış için hallere gönderildi. Kentte yaklaşık 40 bin dekarda ekilen ve dönüm başına 3 ile 4 ton arasında verim alınan patatesten 150 bin ton rekolte bekleniyor.

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“BU SENE VERİM AZ”

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, don ve soğuk hava nedeniyle hasadın 2 hafta geciktiğini ve bu nedenle fiyatların yükseldiğini söyledi. Doğan, “Bu sene verim az. Eskiden yapılan birinci ve ikinci kalite patates ayrımı artık yapılmıyor. Tarlada 9 liradan satılarak piyasaya sunuluyor. Geçen sene 1 lira 80 ile 1 lira 90 kuruştan satılan patatesten çiftçimiz para kazanamadı ve bu sene ekim alanını azalttı. Bu sene rekoltenin ve ekim alanının az olması nedeniyle fiyatlar arttı” diye konuştu.

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“FİYATLAR DÜŞECEK”

Çiftçinin fiyatlardan yüzünün güldüğünü ancak fiyatların ilerleyen dönemlerde düşeceğini kaydeden Mehmet Akın Doğan, “Önümüzdeki günlerde Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde ve İzmir’in Ödemiş ilçesinde hasat başlayacak. Oradaki patateslerde piyasaya girdiğinde o dönemdeki rekolteye göre fiyatlar düşecektir” dedi. (İHA)

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