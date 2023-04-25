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Üyelik ücreti yüzde 394 arttı! Amazon Prime'dan abonelerine zam... Bugünden itibaren geçerli

25.04.2023 10:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Daha önce 7,9 lira olan Amazon Prime üyeliğine büyük oranda zam yapıldığı açıklandı. Buna göre yüzde 394 oranında artış yapılan aylık abonelik ücreti bugünden itibaren 39 liraya yükseldi. Kurumdan yapılan açıklamada, 3 yılın ardından yapılan ilk zam olduğu anımsatıldı.

Üyelik ücreti yüzde 394 arttı! Amazon Prime'dan abonelerine zam... Bugünden itibaren geçerli

Amazon'un sunduğu aylık abonelik sistemi Amazon Prime'a zam geldi ve aylık abonelik ücreti 7,9 TL'den 39 TL'ye çıktı.

Kurumun internet sitesinde yer alan açıklamada, güncellenen fiyat politikasıyla ilgili olarak da "25 Nisan itibarıyla Prime hizmetimizin aylık üyelik fiyatını 39 TL olarak güncelliyoruz. Bu yeni fiyat, yeni üyeler için 25 Nisan'dan, mevcut Prime üyelerimiz için 25 Mayıs'tan sonraki ilk fatura döneminden itibaren geçerli olacaktır. Bu, Türkiye'de Prime'ın hizmete girdiği 2020 yılından bu yana yapılan ilk değişikliktir. Prime ile üyelerimize benzersiz avantajlar sunmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.

Amazon Prime üyeliği olanlar, platformdan yaptıkları alışverişlerde ücretsiz ve hızlı teslimat seçeneğinden yararlanabiliyor. Bunun yanında Prime aboneleri Amazon Prime Video’dan da ücretsiz bir şekilde faydalanabiliyor.

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Amazon

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