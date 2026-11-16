FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Uzaklaştırma kararına rağmen eşine çiçek yolladı! Hapse girebilir

Çiçek göndermek bu kez hukuk tartışmasının konusu oldu. Bir erkek hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eşine gül gönderdi. Peki çiçek göndermek ihlal sayılır mı? İşte yanıtı...

Uzaklaştırma kararına rağmen eşine çiçek yolladı! Hapse girebilir
Cansu Çamcı

Gönderilen çiçek bu kez romantik bir jest yerine hukuki bir tartışmanın konusu oldu. Olay İstanbul'da yaşandı. Bir kadın, şiddetli geçimsizlik nedeniyle eşine boşanma davası açtı ve dava çekişmeli hale geldi.

Kanal D'nin haberine göre; Baba çocukla görüşmesinin ardından kadına tehdit ve hakaret içerikli mesajlar gönderdi. Kadının başvurusu üzerine eşine 2 ay uzaklaştırma kararı verildi. Bu kez barışmak için bir demet gül gönderdi. "Ne olur yuvayı dağıtma, yalvarıyorum" diye de not bıraktı. O çiçekten sonra erkek hakkında zorlama hapis talep edildi.

Uzaklaştırma kararına rağmen eşine çiçek yolladı! Hapse girebilir 1

AVUKAT UZAKLAŞTIRMA KARARININ İHLAL EDİLDİĞİNİ SÖYLEDİ

Kadının avukatı ise çiçek ve notun masum olmadığını savundu. Uzaklaştırma kararının ihlal edildiğini söyledi ve erkek hakkında zorlama hapsi uygulanmasını talep etti.

Uzaklaştırma kararına rağmen eşine çiçek yolladı! Hapse girebilir 2

ZORLAMA HAPSİ UYGULANABİLECEK!

Avukat Turgut Hökenek, "Çiçek göndermek ve çiçeğin üzerine not yazmak bir iletişim kurma anlamına geldiği için bu nedenle ihlal anlamına gelir." dedi.

Mahkeme çiçek gönderilmesini, uzaklaştırma kararının ihlali olarak değerlendirirse erkek hakkında 3 günden 10 güne kadar zorlama hapsi uygulanabilecek.

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Trabzon'da palamut bolluğu devam ediyorTrabzon'da palamut bolluğu devam ediyor
Laleli'nin görünmeyen ticareti! Sokaklar dolarla el değiştiriyorLaleli'nin görünmeyen ticareti! Sokaklar dolarla el değiştiriyor

Anahtar Kelimeler:
çiçek erkek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İsrail'e casusluk yapıyordu! Türk dedektif ve avukat için istenen ceza belli oldu

İsrail'e casusluk yapıyordu! Türk dedektif ve avukat için istenen ceza belli oldu

Tarihinin en güçlü suç örgütü elebaşlarından Miguel Angel Felix Gallardo hayatını kaybetti

Tarihinin en güçlü suç örgütü elebaşlarından Miguel Angel Felix Gallardo hayatını kaybetti

Milliler Fransa'ya direnemedi! Uluslar Ligi'nde kötü son

Milliler Fransa'ya direnemedi! Uluslar Ligi'nde kötü son

Ünlü şarkıcı Kutsi evlendi! İşte nikahtan kareler

Ünlü şarkıcı Kutsi evlendi! İşte nikahtan kareler

Erken seçim hesabında asgari ücret ve emekli zammı detayı! Erdoğan'a yeni tarih önerisi

Erken seçim hesabında asgari ücret ve emekli zammı detayı! Erdoğan'a yeni tarih önerisi

13 yıllık bekleyiş bitiyor! Geminbeli Tüneli'nde sona gelindi

13 yıllık bekleyiş bitiyor! Geminbeli Tüneli'nde sona gelindi

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.