Uzaklaştırma kararına rağmen eşine çiçek yolladı! Hapse girebilir

Gönderilen çiçek bu kez romantik bir jest yerine hukuki bir tartışmanın konusu oldu. Olay İstanbul'da yaşandı. Bir kadın, şiddetli geçimsizlik nedeniyle eşine boşanma davası açtı ve dava çekişmeli hale geldi.

Kanal D'nin haberine göre; Baba çocukla görüşmesinin ardından kadına tehdit ve hakaret içerikli mesajlar gönderdi. Kadının başvurusu üzerine eşine 2 ay uzaklaştırma kararı verildi. Bu kez barışmak için bir demet gül gönderdi. "Ne olur yuvayı dağıtma, yalvarıyorum" diye de not bıraktı. O çiçekten sonra erkek hakkında zorlama hapis talep edildi.

AVUKAT UZAKLAŞTIRMA KARARININ İHLAL EDİLDİĞİNİ SÖYLEDİ

Kadının avukatı ise çiçek ve notun masum olmadığını savundu. Uzaklaştırma kararının ihlal edildiğini söyledi ve erkek hakkında zorlama hapsi uygulanmasını talep etti.

ZORLAMA HAPSİ UYGULANABİLECEK!

Avukat Turgut Hökenek, "Çiçek göndermek ve çiçeğin üzerine not yazmak bir iletişim kurma anlamına geldiği için bu nedenle ihlal anlamına gelir." dedi.

Mahkeme çiçek gönderilmesini, uzaklaştırma kararının ihlali olarak değerlendirirse erkek hakkında 3 günden 10 güne kadar zorlama hapsi uygulanabilecek.