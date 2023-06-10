Uzaktan, yarı zamanlı, esnek çalışma ve bakıcı desteği… Erken emeklilik yolu açılacak

Aile Koruma Kalkanı Paketi ile birlikte ev hanımlarına emekli olma, çalışan anneler için ise erken emeklilik yolu açıldı. Çocuklu annelerin kariyer yapmasının önünün açılması için hükümetin yeni adımlar atması bekleniyor. İsteyen annelere evden çalışma imkanı getirilecek ve ekonomik özgürlüğünden vazgeçmek istemeyen annelerin evlerine daha çok vakit ayırabilmesi sağlanacak.

BAKICI DESTEĞİ, YARI ZAMANLI VE ESNEK ÇALIŞMA İMKANI

Çalışan anneler çocuklarına vakit ayırabilmek için ya işten ayrılıyor ya da o vakti asla ayıramıyordu. Bu yüzden yeni bir düzenleme getirilerek çalışan kadın için bazı sektörlerde uzaktan çalışma imkanı getirilecek. Taslak düzenlemenin ise sadece uzaktan çalışmayı kapsamadığı öğrenildi. Aynı zamanda yarı zamanlı ve esnek saatli çalışma ile bunun yanı sıra çalışan annelere bakıcı desteği de getirilmesi planlanıyor.

ANNELERE UZAKTA VE ESNEK ÇALIŞMA MODELİ

ATV Haber’e konuşan Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem ise çalışan annelere yönelik yeni hazırlanan çalışma modeli ile ilgili şu bilgileri paylaştı:

“Gelecek yenilikle birlikte anneler isterlerse uzaktan ve esnek çalışma modeline geçebilecekler. AK Parti’nin seçim beyannamesinde vardı. Şimdi o paket çerçevesinde birkaç adımlı bir düzenleme yapılacak. Bakıcı desteği gelecek. Bakıcıların maaşlarının bir kısmını kamu ödeyecek bu noktada da hem anne çalışma hayatında olacak hem de çocuğu güvenli bir bakıcının yanında olacak hem de bakıcılar anlamında önemli bir istihdam alanı açılmış olacak.

Esnek çalışma modelleri getirilecek. Burada da yarı zamanlı çalışma olabilir, mesai saatlerinin değişmesi olabilir. Tabi bu sektörden sektöre değişecek.”

ÇALIŞAN ANNELER İSYAN EDİYORDU

Hükümetin atmaya hazırlandığı bu yeni adımla birlikte annelerin “Çocuk büyüyor biz hiçbir şeyini göremiyoruz. Hasta olduklarında yanlarında olamıyoruz. Hem çalışıp hem çocuğa bakma gerçekten çok zor” gibi şikayetlerinin de önüne geçilmesi bekleniyor.



