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Uzman isim aracı kamyonetleri işaret etti! Kıyma ve kuşbaşı için fiyat verildi: Bu fiyat altında satılıyorsa...

12.10.2024 12:02
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Tarım ve Orman Bakanlığı'nın denetimlerinin sonuçları ortaya çıktıktan sonra ülkede birçok vatandaş nerede ne yiyeceğini şaşırdı. Birçok işletmedeki ürünlerde çıkan tek tırnaklı hayvan eti vatandaştaki güveni bir hayli kırdı. Uzmanlar vatandaşları piyasadaki etlerle ilgili olarak uyardı. Uzman isimler ayrıca aracı kamyonetlerde yaşanan tek tırnaklı tehlikesinin de altı çizdi.

Uzman isim aracı kamyonetleri işaret etti! Kıyma ve kuşbaşı için fiyat verildi: Bu fiyat altında satılıyorsa...

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın denetimleri sonrası bazı et ürünlerinde tek tırnaklı hayvan eti tespit edilince, tüketicinin güvenilir kırmızı ete erişim kaygısı arttı. Türkiye Kasaplar Federasyonu Genel Başkanı Osman Yardımcı, vatandaşların düzenli denetimi yapılan mahalle kasaplarından rahatlıkla et alabileceğini belirtti. Kasabın faturasız, sağlık raporu bulunmayan hayvanın etini satın almadığını anlatan Yardımcı, ucuza et, kıyma satışı yapılan yerlere şüphe duyulması gerektiğini vurguladı.

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"ETİ UCUZA SATAN YERDEN ŞÜPHELENİN"

Büyükbaş hayvanların canlı kilogram fiyatının 250 lira civarında olduğunu anlatan Yardımcı, "Vatandaş rahatlıkla mahalle kasabından alışverişini yapsın. Bizlerin en büyük denetçisi, müşterilerimizdir. Küçük esnafta hile ürün olmaz.

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KIYMA VE KUŞBAŞI İÇİN FİYAT VERİLDİ!

Vatandaş tedirgin olmasın, rahat rahat kasaptan etini alsın. Eti ucuz satan yerlerden, 500-600 liradan düşük kıyma satılan yerlerden şüphelenilmeli. Ucuz etin yahnisi yavan olur. Bize gelen eti 350 liraya aldığımızda 525 lira maliyeti var. Kıyma 550-600 lira, kuşbaşı 600-650 liraya satılıyor. Kasap bunu pahalı satamaz, denetçimiz halk. Türkiye çapındaki kasaplarda tek tırnak gibi farklı hayvanların et satışı yapılamaz" diye konuştu.

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ARACI KAMYONETLERDEKİ TEK TIRNAKLI TEHLİKESİ

Her ilde 'aracı' olarak adlandırılan kamyonette et satmaya çalışanlar var. Kamyonette sığır, dana eti, ne olduğu belli olmayan eti satmaya çalışıyorlar. Eti kamyonet kasasında, gezerek ucuza satıyorlar. Bizim esnafımız böyle durumdan haberdar olduğunda bildiriyor, şikayet edip, aracıyı yakalatıyoruz" dedi.

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CİDDİ HASTALIK VE HATTA ÖLÜM RİSKİ VAR

Gıda Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Ali Manavoğlu da hijyen kurallarına uyulmadan yapılan hayvan kesimi, etin muhafazası ve işlenmesinin sağlığa tehlikelerinden bahsetti. Manavoğlu, "Tek tırnaklı etlerin tüketimi halk sağlığı açısından riskli. Tüketicilerin sağlığını bile bile riske atması söz konusu. At, eşek etinin karışımların içerisinde olması, bu hayvanların nerede, nasıl koşullarda kesildiği sorusunu akla getiriyor. Kayıtsız ve onaysız, merdiven altı olarak tabir ettiğimiz işletmelerde hijyenden yoksun uygulama söz konusu.

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Et ürünleri protein bakımından zengin olduğundan mikrobiyal anlamda ciddi mikoorganizma barındırma riski yüksek. Uygun olmayan koşullarda kesilip, dağıtılıyorsa ciddi hastalık riski var. Bu ürünlerde salmonella, escherichia coli, listeria, campylobacter bulunma ihtimali yüksek. Isıl işlemin uygun olmayan koşularda uygulanıp, etin tüketiminde kanlı ishal, karın ağrısı, kusma, bağışıklığı düşük bireylerde ölümle sonuçlanacak riske sahip" dedi.

Kaynak: DHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Tarım ve Orman Bakanlığı kıyma
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