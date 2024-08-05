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Uzman isim tarih ve rakam verdi! Asgari ücrete ara zam gelebilir

Evin Özbey Evin Özbey İçerik Editörü
05.08.2024 15:06
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Temmuz ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte uzman isimlerden peş peşe açıklamalar geliyor. Emekli maaşlarına yapılan zamdan sonra asgari ücretliler umutla bir zam haberi beklerken SGK Başuzmanı İsa Karakaş, Ocak ayı öncesinde ara zam yapılabileceğini yorumunu getirdi.

Uzman isim tarih ve rakam verdi! Asgari ücrete ara zam gelebilir

2024 yılı itibariyle asgari ücrete yüzde 49’luk zam yapılmasına rağmen, geçtiğimiz 7 ay boyunca asgari ücretin alım günü neredeyse 14 liraya geriledi. Son günlerde konu hakkında Ankara kulislerinde hareketli saatler yaşanırken, SGK Başuzmanı İsa Karakaş asgari ücret için tarih ve rakam verdi.

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ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM YAPILACAK MI?

SGK Başuzmanı İsa Karakaş, hükümetten asgari ücret hakkında resmi bir açıklama gelmese de, hükümetin asgari ücrete ek zam konusunda daha fazla erteleme yapamayacağını yorumunda bulundu.
SGK Başuzmanı Karakaş, Eylül ayına kadar asgari ücrete ek zam yapılacağını ve bu zammın 3 bin 500 lirayı bulabileceğini yönünde açıklamada bulundu.

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ASGARİ ÜCRET 20 BİN LİRANIN ÜZERİNE ÇIKABİLİR

SGK Başuzmanı İsa Karakaş’ın tahminine göre, Eylül ayına kadar asgari ücrete ek zam yapılacağını ve asgari ücretin 20 bin liranın üzerine çıkarılacağını öngörüyor.
Karakaş, hükümetin asgari ücret konusunda resmi bir açıklama yapılmamasını, çalışan kesimde beklentiyi artırmamak olarak yorumladı.

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