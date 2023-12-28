Uzman isimden altın için 2024 uyarısı! "Elinizdeki altınlara sahip çıkın!" diyerek açıkladı: "3.000 lira seviyesi normal bir fiyat olacak"

2024 yılının ilk yarısından sonra Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın (FED) faiz indirimine başlayacağı beklentisi hakimken altın bu durumu erken fiyatlamaya başladı. Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten çarpıcı bir açıklama geldi. Uzman isim gram altın için önce "Ocak ayı itibarıyla 2.000 lira seviyesinin dip seviye olacağını düşünüyorum." ifadesini kullandı, ardından da beklentisini açıkladı. Altın fiyatları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İşte 28 Aralık 2023 Perşembe günü altın fiyatlarında son durum...

UZMAN İSİMDEN ÇARPICI UYARI!

Aralık ayının son haftasını baz alarak altın piyasasına ilişkin genel bir değerlendirme yapan uzman isim "2024 yılı için yatırımcılar nasıl karar verebilir?" sorusuna da yanıt verdi. Memiş, ons altına ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"ALTINLARIMIZA SAHİP ÇIKMAYA DEVAM EDİYORUZ!"

"Ons altın yeni bir rekor tazeledi. 2.083 dolar seviyesine kadar yükseldi. 'Her geçen gün yeni bir rekor tazeleyen ons altına ilişkin sık sık 'rekor' kelimesini okuyacaksınız!' diye ifadelerim vardı. Şu anda 2.076 dolar seviyesinde. Zaman zaman kar satışları olacaktır ama 2024 yılındaki beklentimiz yine malum: 2.350 dolar seviyesi. Altınlarımıza sahip çıkmaya devam ediyoruz."

"2023 YILINDA YÜZDE 80 GETİRİ SAĞLADI"

"Gram altın / TL fiyatında bugün -fiziki altın tarafında serbest piyasalarda- yine bir rekor gördük." diyen uzman isim açıklamalarına şöyle devam etti:

"2.038 TL seviyesi. Geçen haftaki zirvesi 2.011 TL seviyesiydi. Şimdi 2.038 TL seviyesi. Tabii artık ocak ayı itibarıyla 2.000 lira seviyesinin dip seviye olacağını düşünüyorum. Yılın ilk çeyreğinde 2.250 TL, yılın ikinci ve üçüncü çeyreğinde 2.500, yılın üçüncü ve dördüncü çeyreğinde 2.700, devamında 3.000 TL seviyesini beklemeye devam ediyoruz. Gram altın yine her yıl olduğu gibi yatırımcısını enflasyona karşı koruyan en değerli yatırım aracı oldu. 2023 yılında yüzde 80 getiri sağladı.

"HER YIL OLDUĞU GİBİ BU YIL DA BİRİNCİLİĞİ ELDEN BIRAKMADI"

Gram altın yine Türkiye'de her yıl olduğu gibi birinciliği elden bırakmadı. Gram altının uzun vadeli yatırımcısı 2023 yılının şampiyonu oldu. Tabii ki 2.700 lira seviyesi yukarı yönlü kırıldıktan sonra 3.000 lira seviyesi artık bizim için normal bir fiyat olacak 2024 yılında. Tabii yıl içerisinde onlarca kez düşecek, onlarca kez yükselecek. Biz sonuca bakıyoruz. Uzun vadeli trendlere bakıyoruz."

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Gram altın 1.971,16 TL alış, 1.971,58 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

Ons altın bugün 2.086,69 dolar alış, 2.086,88 dolar satış fiyatından işlem görüyor.

Çeyrek altın ise 3.250,00 TL alış, 3.353,00 TL satış fiyatından el değiştiriyor.







