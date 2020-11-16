Uzmandan 19 Kasım sonrası altın tahmini... TCMB’nin faiz kararı sonrasında altın fiyatları ne olur?

Koronavirüs teşvik beklentisi ve ABD seçim krizinin ardından altın fiyatlarının dikey mi yoksa düşey mi devam edeceği yönünde araştırmalar sürüyor. Koronavirüs önlemlerinden ve aşı haberlerinden dolayı altın fiyatları yatay seyirde devam ederek yön arayışını devam ettiriyor. Bu süreçte yatırım yapan yatırımcılar, altın fiyatları ne olacak araştırırken altın güvenli liman olarak iştah artırmaya devam ediyor. 19 Kasım'da yapılacak olan Merkez Bankası (TCMB) 11. Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısından çıkacak sonuç merakla bekleniyor. 19 Kasım sonrası altın fiyatları artar mı araştıran yatırımcılara bir yorum da Gedik Yatırım Yatırım Danışmanı Eda Karadağ'dan geldi. Uzmanlardan altın yorumlarını araştıran vatandaşlar için derlediğimiz, Karadağ'ın yaptığı altın tahmini açıklaması haberimizde... ABD SEÇİMLERİ ALTIN FİYATLARINI ETKİLEMEYE DEVAM EDİYOR Gedik Yatırım Yatırım Danışmanı Eda Karadağ altın yorumu hakkında yaptığı açıklamada,Biden’ın ABD’nin yeni Başkanı olması, altının da aşağı yönde sert bir şekilde tepki vermesine neden olduğunu belirterek ABD seçimleri altın fiyatlarını nasıl etkiler sorusunu yorumlamış oldu. Karadağ açıklamasına,

"Ons altın yeni haftaya 1889 dolar seviyesinden başladı. Geçtiğimiz haftaya göre teknik görünümde toparlanmanın devam ettiğini gözlemliyorum. Geçen hafta, 9 Kasım Pazartesi günü oy sayımı bitmesiyle Biden’ın ABD’nin yeni Başkanı olması, altının da aşağı yönde sert bir şekilde tepki vermesine neden olmuştu. Seçimlere dair belirsizliğin sona ermesi altına olan talebinde zayıflamasını tetikledi." ifade etti. "AŞI HABERİ ALTIN PİYASASINDA UMUT OLDU" Aşı haberlerinin küresel piyasaları etkilediğini ve altın fiyatlarının 1900 dolar seviyesinde izlemesinin sebebini açıklayan Karadağ, "Hafta içerisinde, 1850 dolar seviyesine doğru düşüşün ardından altın bu seviyeden aldığı destekle yukarı yönde hareket etmeye başladı. Aslında, geçen hafta Biden’ın dışında Pfizer ve BioNTech tarafından aşı haberi de piyasalara umut olmuş ve risk iştahının toparlanmasını desteklemişti. Dolayısıyla altın 1850 dolar seviyesinden destek bulmasına karşın 1900 dolar seviyesinin üzerine doğru tepkisinde zayıf kalmıştı. Uzun zamandır aşı çalışmalarına dair umut verici bir görünümün olmaması bu anlamda olumlu yorumlandı. Ama unutmamak gerekiyor ki, dünya genelinde vaka artış sayısı hızlı bir şekilde sürüyor. Bu durumda, piyasaları bir yandan tedirgin ediyor." dedi.

ALTIN KISA VADEDE KAZANDIRIR MI? Bu süreçte altın fiyatları tahmini nedir araştıran yatırımcılar ABD seçimlerinin de netleşmemesinden altına yatırım yapılıp yapılmayacağını araştırıyor.Aşı haberleri ile birlikte ABD seçimlerinin netleşmemesi altının piyasalarda aldıklarını hızlı bir şekilde geri verebileceğini yorumlayan Karadağ açıklamasında, " Dolayısıyla aşı haberinin etkisi şimdilik bir beklenti yaratıyor ancak kısa vadede aşı konusunda net bir sonuca varılamaması durumunda piyasalar bu aldıklarını hızlı bir şekilde geri verebilir. Aşının bu konumda rolü çok büyük. Avrupa’da karantinalar başladı, ülke bir dizi önlem almaya devam ediyor. ABD’de vaka sayısında rekor artışlar dikkat çekerken, bir takım önlemler alınmasına rağmen yeni Başkan Biden, ulusal bir kapanma istemediklerini ifade etti. Şu anda, Trump hükümeti Ocak 2021’e kadar görevini sürdüreceği için bu süreçte Biden’ın söylemlerinin gerçekleşmesini beklemiyoruz. Ancak Biden’dan gelen bu açıklama bile bu sabah ABD vadelilerini olumlu etkilediği gibi ons altının 1900 dolar direncini aşamamasına da neden oldu. Mağlum, her ne kadar bazı eyaletlerde oylarda yeniden sayımlar yapılsa bile yeni Başkan Biden’ı, şu andaki Başkan Trump hala kabul edemiyor." dedi.

ABD SEÇİMLERİ, ABD - ÇİN GERİLİMİ, TEŞVİK PAKETLERİ ALTIN FİYATLARINI ETKİLİYOR Karadağ altın fiyatlarının yön bulmasında etkili olacak olan ABD seçim sonuçlarına değinerek, ABD Başkanı Trump'ın sosyal medyada yaptığı paylaşımlara da değindi. Biden'ın hile yaparak kazandığını savunan Trump'ın küresel piyasalarda etkili olduğunu aktaran Karadağ; "Sosyal medya hesabından yapmış olduğu açıklamasında, “hile yoluyla” Biden’ın kazandığını ifade etti. Yine de net bir şekilde Biden’ın kazandığını deklare edemiyor. Bu süreç piyasaları bir zaman sonra rahatsız edebilir, çünkü Trump gidene kadar piyasalarda oynaklık yaratabilecek, bazı şeyler yapabilir diye düşünebiliriz. Bir diğer önemli konu ise teşvik paketi. Mağlum, seçim sonrasına kalan görüşmeler, geçtiğimiz hafta durdurulduğuna dair haberle karşımıza çıktı. Piyasa, seçim sonrası daha kapsamlı bir paket beklerken, görüşmelerin durdurulma kararı pek hoş olmadı. Anlaşılan, Trump gidene kadar işleri zorlaştırmaya devam edecek. "ALTIN FİYATLARI TRUMP'IN SÖYLEMLERİNDEN ETKİLENEBİLİR" Karadağ Trump'ın sert söylemlerinin ve seçim sonuçlarına olan itirazından dolayı teşvik paketi görüşmelerinin geciktiğini vurgulayarak, aşı çalışmaları ve Biden-Trump hareketlerinin küresel piyasalarda yakından izleneceğini vurguladı. Karadağ, altının ons fiyatı için;