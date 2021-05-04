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Uzmandan gram altın için 485 TL beklentisi! İşte yatırım şirketlerinin günlük altın analizi

04.05.2021 10:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları, ABD Hazine tahvili faizlerindeki gerileme ve dolar endeksindeki düşüş ile birlikte yükselirken, gram altın küresel altın altın fiyatlarındaki yükselişi takip etti. Bu süreçte yatırım şirketleri altın beklentilerini paylaşmaya devam ediyor. İşte bazı şirketlerin güncel altın beklentileri.

Uzmandan gram altın için 485 TL beklentisi! İşte yatırım şirketlerinin günlük altın analizi

Gram altın son birkaç haftadır Dolar/TL ve küresel altın fiyatlarındaki dalgalanmaların arasında sıkışırken geçen hafta 482 TL’ye kadar yükselerek bu yılın zirvesini görmüştü. Gram altın haftaya 472 TL civarında başladıktan sonra dolarTL’deki düşüşe rağmen küresel altın fiyatlarındaki yükselişi takip ederek 475 TL’ye ulaştı. Yatırım şirketlerinin günlük altın analizleri haberimizde.

"GRAM ALTIN 485 TL'Yİ GÖREBİLİR"

Ahlatçı Yatırım'ın altın analizinde, gram altının yukarı yönlü hareket etmesiyle birlikte 485 TL direnç seviyesini görebileceği belirtilerek şu açıklama yapıldı:

Döviz kurunda görülen yukarı yönlü seyir sonrası Gram Altın’da yükseliş eğilimi devam ediyor. Dolar endeksindeki toparlanma ve ABD 10 yıllık tahvil getirilerindeki yükseliş Altın üzerinde olumsuz etkisini sürdürüyor. Gram Altın’da yukarı yönlü hareketin devam etmesi durumunda 480 ve 485 TL direnç seviyelerinin takip edilmesi gerekirken aşağı yönlü bir hareketin olması durumunda ise 470 ve 465 TL destek seviyeleri aşağı yönlü hareket için önem arz ediyor.

"FED BAŞKANI POWELL'İN AÇIKLAMASI POZİTİF SEYRE NEDEN OLDU"

Gedik Forex'in altın analizinde ons altının 1796$ - 1805$ - 1819$ seviyelerinin direç seviyesi olarak belirtildi. İşte Gediz Forex'in bu sabah yaptığı altın analizi:

Ons altın dün 1797$ sınırına doğru yeniden tepki vermesine karşın bu seviyenin üzerinde bir alan oluşturamadığı için aşağı yönlü bir eğim içerisinde. ABD 10 yıllık tahvil faizinin dün gün içerisinde %1,65 seviyesine doğru yeniden yükselmesi, altının da yükselişini engellediği için kazançlarını genişletmekte zorlandı. Bir diğer konu
Fed Başkanı Powell konuşmasıydı. Ekonomiye dair iyimser açıklamalar getirdi. Risklerin olduğunu ifade etse bile ekonomide canlanma görüldüğünü belirtmesi, Doların pozitif seyrine neden olurken, altını da baskıladı. Bu tablo karşısında bu sabah ons altın hafif satıcılı seyrediyor. Bugün için ABD verileri izlenecek ancak etki sınırlı olabilir. Ons altın için 1796$ - 1805$ - 1819$ direnç noktaları, 1781$ - 1768$ - 1756$ destek noktaları olarak izlenebilir.

"DÜŞÜŞLER ALIM FIRSATI"

İntegral Yatırım Menkul'ün günlük altın analizinde şu açıklama yapıldı:

Teknik Analiz: Ons altın dün 1797 seviyesine kadar yükseldikten sonra burada gelen kar satışlarıyla geriledi. 22 haftalık ortalamaya denk gelen 1795 seviyesi güçlü direnç olarak izleniyor. Değerli metalde 22 günlük ortalamaya denk gelen 1764 seviyesi ile 1795 aralığındaki bant hareketi sürebilir. Tekrar 1765 yakınlarına gerileme halinde stop loss alınarak 1795 seviyesine doğru uzun pozisyon denemesi yapılabilir.
Günlük periyodda ortalamaların üzerinde bulunan değerli metalde yükseliş potansiyeli korunuyor. Düşüşlerin alım fırsatı olarak görülmesi daha makul bir strateji olabilir.

Dirençler: 1795 / 1826 / 1835
Destekler: 1764 / 1759 / 1735

"ONS ALTINDA 1765 DOLAR DESTEK BÖLGESİ"

IKON Menkul ons altın analizinde, aşağı yönelimlerde 1765 destek bölgesi olarak belirterek şu açıklamayı paylaştı:

Haftanın ilk işlem gününde 1765 destek bandı üzerine gelişen alımlarla yüzde 1,40 civarında yükseliş kaydeden Ons Altın geçtiğimiz hafta ki kayıplarını da sildi. Teknik açıdan bakıldığında 1759-1676 düşen hareketin %38.2 fibonacci bölgesi üstüne yükselen sarı metal 100 günlük basit hareketli ortalamasını test etti. Değerli maden 1797 seviyesine denk gelen 100 günlük ortalama üstüne kırması ve üstüne kalıcılık yakalaması halinde yükselişin devamı beklenebilir. Bu durumda %50.0 fibo bölgesi olan 1819 seviyesi sonraki direnç bölgesi olarak izlenebilir. Aşağı yönelimlerde ise 1765 destek bölgesi öncesi 1781 seviyesi ara destek bandı olarak takip edilebilir.

Destekler: 1781-1765-1745
Dirençler: 1797-1819-1835

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Anahtar Kelimeler:
gram altın çeyrek altın
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pek yakında dolar ve altındaki roket hareketleri hep birlikte göreceğiz.

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