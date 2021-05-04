Uzmandan gram altın için 485 TL beklentisi! İşte yatırım şirketlerinin günlük altın analizi

Gram altın son birkaç haftadır Dolar/TL ve küresel altın fiyatlarındaki dalgalanmaların arasında sıkışırken geçen hafta 482 TL’ye kadar yükselerek bu yılın zirvesini görmüştü. Gram altın haftaya 472 TL civarında başladıktan sonra dolarTL’deki düşüşe rağmen küresel altın fiyatlarındaki yükselişi takip ederek 475 TL’ye ulaştı. Yatırım şirketlerinin günlük altın analizleri haberimizde.

"GRAM ALTIN 485 TL'Yİ GÖREBİLİR"

Ahlatçı Yatırım'ın altın analizinde, gram altının yukarı yönlü hareket etmesiyle birlikte 485 TL direnç seviyesini görebileceği belirtilerek şu açıklama yapıldı:

Döviz kurunda görülen yukarı yönlü seyir sonrası Gram Altın’da yükseliş eğilimi devam ediyor. Dolar endeksindeki toparlanma ve ABD 10 yıllık tahvil getirilerindeki yükseliş Altın üzerinde olumsuz etkisini sürdürüyor. Gram Altın’da yukarı yönlü hareketin devam etmesi durumunda 480 ve 485 TL direnç seviyelerinin takip edilmesi gerekirken aşağı yönlü bir hareketin olması durumunda ise 470 ve 465 TL destek seviyeleri aşağı yönlü hareket için önem arz ediyor.