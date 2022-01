Vakıfbank bu evleri ihaleden satılığa çıkardı! 1+1 ev için 138 bin TL isteniyor

Uygun fiyatlı ve ihale usulüyle konut satın almak isteyenlerin gözü bankaların internet sitelerinde. Diğer bankalar gibi Vakıfbank da kendi internet sitesinde satışa sunduğu gayrimenkulleri güncel olarak listelemeye devam ediyor. Evlerin fiyatları evin durumuna, bulunduğu yere ve oda sayısına göre değişkenlik gösteriyor. Son yayınlanan listelerde 1+1 evlerin 138.000 lira gibi düşük fiyatlardan satıldığı görülüyor. Ancak evler ihale usulüyle satıldığı için, hızlı davranmakta ve ihaleleri an be an takip etmekte fayda bulunuyor.

VAKIFBANK EVLERİ NE KADAR FİYATA SATIYOR?

Vakıfbank’tan satışa sunulan evlerin fiyatları bulunduğu ile, ilçeye, evin büyüklüğüne, katına ve genel durumuna göre değişkenlik gösteriyor. Kütahya gibi illerde 2+1 bir dairenin ihale başlangıç fiyatı 121.000 liraya kadar düşüyor. İstanbul Büyükçekmece'de bulunan 4+1 bir evin fiyatı ise 1.652.000 liraya kadar yükselebiliyor. Dikkat çeken ilanlar arasında Diyarbakır’da bulunan 151.000 liralık 3+1 bir daire ve Yalova Çınarcık’da bulunan 215.000 liralık 2+1 bi daire bulunuyor. Bu ihaleleri düzenli olarak takip edip teklifte bulunarak yatırım amacıyla ve oturmak için ev sahibi olmak mümkün.