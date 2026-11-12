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VakıfBank Genel Müdürü Arslan: "Türkiye son 3 yılda 50 milyar dolar kaynak sağladı"

VakıfBank Genel Müdürü Osman Arslan, COP31 kapsamında Dünya Bankası ve üç uluslararası kalkınma bankasından toplam 5,1 milyar dolarlık finansman sağlandığını açıkladı.

VakıfBank Genel Müdürü Arslan: "Türkiye son 3 yılda 50 milyar dolar kaynak sağladı"
Mustafa Fidan

VakıfBank Genel Müdürü Osman Arslan, COP31 Zirvesi kapsamında CNBC-e ekranlarına yaptığı açıklamada, Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen zirveye finans kuruluşlarının da yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.

VakıfBank Genel Müdürü Arslan: "Türkiye son 3 yılda 50 milyar dolar kaynak sağladı" 1

Zirve kapsamında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in katılımıyla düzenlenen toplantıda, dünyanın dört önemli kalkınma bankasıyla toplam 5,1 milyar dolarlık finansman anlaşması imzalandığını aktaran Arslan, söz konusu kaynaktan VakıfBank, İller Bankası ve Türk Eximbank'ın yararlanacağını ifade etti.

Arslan, finansmanın Türkiye'nin kalkınma sürecinde farklı alanlarda kullanılacağını belirterek, şu bilgileri verdi:

"SON 3 YILDA 50 MİLYAR DOLARLIK KAYNAK SAĞLANDI"

Türkiye'nin uluslararası kalkınma bankalarından sağladığı finansmana ilişkin değerlendirmelerde bulunan Arslan, Bakan Şimşek'in de toplantıda paylaştığı üzere son 3 yılda toplam 50 milyar dolarlık kaynak temin edildiğini kaydetti.

Bu tutarın 18 milyar dolarının Dünya Bankası'ndan sağlandığını aktaran Arslan, Asya Kalkınma Bankası'nın Türkiye'ye yönelik finansman desteğine de dikkati çekti.

Arslan, Türkiye'nin geçen yıl Asya Kalkınma Bankası'na üye olduğunu hatırlatarak, "Geçen sene üye olduğumuz halde bugüne kadar 3,1 milyar dolarlık sadece Asya Kalkınma Bankası'ndan bir kaynak temin etmişiz ki bu çok önemli." dedi.

VakıfBank Genel Müdürü Arslan: "Türkiye son 3 yılda 50 milyar dolar kaynak sağladı" 2

"TÜRKİYE DİĞER GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER İÇİN ROL MODEL NİTELİĞİ TAŞIYOR"

Türkiye'nin Asya Kalkınma Bankası'ndan kısa sürede önemli miktarda finansman sağlamasının uluslararası kuruluşların ülkeye duyduğu güveni gösterdiğini belirten Arslan, kalkınma bankalarının işletme finansmanından ziyade altyapı yatırımlarına önem verdiğini söyledi.

Arslan, "Demek ki Türkiye'de sağlamış olduğu kriterler açısından önemli gelişmeler göstermiş ki böyle bir durum söz konusu." değerlendirmesinde bulundu.

COP31'in gündemindeki başlıklara da değinen Arslan, Türkiye'nin zirvede alınan ilke kararlarına hızla uyum sağlamasının önemine işaret ederek, "COP31 zirvesindeki konu başlıklarında alınan ilke kararlarına Türkiye'nin hızla adaptasyonu gerçekten diğer gelişmekte olan ülkeler için de veya az gelişmiş olan ülkeler için de bir rol model niteliği taşıyor." ifadelerini kullandı.

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antalya VakıfBank cop31
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