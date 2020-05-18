VakıfBank, Katar'da bankacılık lisansı aldı

VakıfBank'tan yapılan açıklamaya göre, banka, bölgesinde her geçen gün daha güçlü bir finans merkezi olma yolunda ilerleyen Katar'da bankacılık lisansına sahip ilk ve tek Türk bankası oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, banka yönetim kurulunun aldığı kararlar çerçevesinde, yurt dışı faaliyetlerinin genişletilmesini amaçladıklarını ifade etti.

Bu karar doğrultusunda daha önce Çin ve Katar'da temsilcilik ofisi açmayı planladıklarını duyurduklarını anımsatan Üstünsalih, "Katar'da temsilcilik açılmasıyla ilgili gerek ülkemizde gerekse Katar'da yapılan tüm başvurular olumlu sonuçlanmış ve bankamız Katar'da bankacılık lisansına sahip ilk ve tek Türk bankası olmuştur. Amacımız pandemi sonrası Çin'de de gerekli başvuruları hızlandırmak ve en kısa sürede orada da faaliyete geçmektir." değerlendirmelerini yaptı.

Üstünsalih, yurt dışı şube ağında New York, Erbil ve Bahreyn şubeleri aracılığıyla hizmet verdiklerine işaret ederek, bu şubelere ek olarak genel müdürlüğü Viyana'da bulunan "VakıfBank International AG" isimli ayrı bir iştiraklerinin de bulunduğunu aktardı.