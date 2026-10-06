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Vapur, metro, metrobüs, otobüs… İstanbul’da bugün ulaşım ücretsiz!

İstanbul’un kurtuluşunun 103. yıl dönümü nedeniyle bugün toplu taşıma ücretsiz olacak. Gün boyunca geçerli uygulamadan kimlerin yararlanabileceği belli oldu.

Vapur, metro, metrobüs, otobüs… İstanbul’da bugün ulaşım ücretsiz!
Aleyna Türkmen

İstanbul’un düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü nedeniyle bugün kent genelinde toplu ulaşım hizmetlerinde ücretsiz uygulama geçerli olacak. Bugün İstanbullular, belirlenen toplu taşıma araçlarından ücret ödemeden yararlanabilecek.

Resmi tatil ve kentlerin kurtuluş yıl dönümlerinde uygulanan ücretsiz ulaşım kapsamında 6 Ekim’de otobüs, metro, metrobüs ve Marmaray seferleri ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.

Vapur, metro, metrobüs, otobüs… İstanbul’da bugün ulaşım ücretsiz! 1

HANGİ ULAŞIM ARAÇLARINDA ÜCRET ALINMAYACAK?

İstanbul’da gün boyunca toplu taşımanın büyük bölümünde ücretsiz geçiş imkanı sunulacak. Uygulama kapsamında otobüslerin yanı sıra metrobüs, metro ve tramvay hatları da yer alacak.

Ücretsiz hizmetten yararlanılabilecek diğer ulaşım seçenekleri ise füniküler ve teleferik hatları ile Şehir Hatları vapurları olacak.

Vapur, metro, metrobüs, otobüs… İstanbul’da bugün ulaşım ücretsiz! 2

ÜCRETSİZ ULAŞIMDAN KİMLER YARARLANABİLECEK?

6 Ekim’deki ücretsiz ulaşım uygulamasından yararlanabilmek için İstanbulkart’ın kişiselleştirilmiş olması şartı bulunuyor. Kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahipleri, gün boyunca kapsam dahilindeki toplu taşıma araçlarında ücret ödemeden seyahat edebilecek.

Vapur, metro, metrobüs, otobüs… İstanbul’da bugün ulaşım ücretsiz! 3

ANONİM KART VE TURİST KARTLARINDA ÜCRET UYGULANACAK

Kişiselleştirilmemiş anonim İstanbulkartlar ücretsiz ulaşım kapsamına alınmayacak. Aynı şekilde turist kartları ve geçici biletlerle gerçekleştirilen yolculuklarda da standart ücret tarifesi uygulanmaya devam edecek.

Böylece 6 Ekim Salı günü için ücretsiz ulaşım hakkı, kişiselleştirilmiş İstanbulkart kullanan yolcularla sınırlı olacak.

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