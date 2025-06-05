Vatandaş el mahkum olunca ödüyor, yüzde 100'e varan zam... Fiyatlar düşer mi sorusuna yanıt verdi, onların da yoğunluğu başladı...

Bayram için kurbanlık hazırlığını tamamlayan vatandaşlar kasap arayışına girdi. Fiyatların her sene kademe kademe arttığı kurbanlık ücretleri bu sene orta gelirlinin belini büktü. Küçükbaş hayvanların 30 bin lira büyükbaş hayvanların ise 150 bin liraya kadar yükseldiği hayvan ücretleri geçtiğimiz yıllarda daha uygun fiyatlardaydı.

İSTNABUL'DA HAYVAN KESİM NOKTALARI

Megakent İstanbul'da hayvan kesim noktaları olarak ise Alibeyköy–Eyüpsultan, Ferhatpaşa–Ataşehir, Kurnaköy–Pendik ve Paşaköy–Sancaktepe belirlendi. Bu alanlara kurulan kesim noktalarının haricinde ise hayvan kesimi yapılması yasaklandı.



YÜZDE 100'E VARAN ZAM!

Bayramının ikinci ve üçüncü günü kurbanlık fiyatlarının düşmesini bekleyen Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı, bunun cüzi bir rakam olacağını da sözlerine ekledi. Bıçak kesme paraları ise bu sene aldı başını gitti. Yüzde 100'e varan zamlar ile kurban kesecekler için yeni masraf haline gelen bıçak kesme parası gündem oldu.

Hayvan başına alınan kesim ücreti ise geçen yıl büyükbaş hayvanlarda 5 bin TL iken bu yıl 10 bin TL'ye yükseldi. Küçükbaş hayvan kesim ücreti ise geçen yıl bin TL iken bu yıl 3 bin liraya kadar yükseldi.



BIÇAK PARASINDA SERBEST PİYASA

Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı Nihat Çelik, piyasadan ziyade bölgelere göre fiyatların değiştiğine dikkat çekti. Büyükşehirlere getirilen hayvanlar lojistik masrafları nedeniyle yüzde 30 ek maliyet eklenerek satıldığını anlatan Çelik, sözlerini şu şekilde noktaladı:

"İstanbul'da üretim düşük ama nüfus yüksek. Arz talep birbirini dengeleyemiyor. Üretim planlaması buna göre yapılmalı. Bıçak parası konusunda serbest piyasa hakim. Bir kasabın kesimden sonra sadece hayvanı parçalama ücreti bile 2 bin TL. Fiyatların sonraki günlerde de düşeceğini zannetmiyorum"

Kaynak: Haber Global