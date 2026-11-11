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Vatandaş palamuta doydu! "Artık hamsi bekliyoruz"

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde palamut bolluğu sürerken, iri palamutlar nedeniyle kâr oranlarının düştüğünü söyleyen balıkçılar, hamsiyi beklemeye geçti.

Vatandaş palamuta doydu! "Artık hamsi bekliyoruz"

Karadeniz'de bu sezon palamut avcılığında yaşanan yoğunluk, tezgâhlara bolluk olarak yansıdı. Vatandaşlar uygun fiyatlarla palamut tüketme imkânı bulurken, balıkçılar ise artan av miktarına rağmen yükselen giderler nedeniyle kazanç elde etmekte zorlandıklarını dile getirdi.

"VATANDAŞ PALAMUTA DOYDU"

Ereğli'de balıkçı teknesinde görev yapan Tayfa Kaptanı Bülent Yılmaz, balıkçıların beklediği kazancı elde edemediğini savundu. Yılmaz, "Bu sene palamut kütük gibi. Bir tanesi yaklaşık 1 kilo geliyor. Bir kasada 10 tane balık oluyor. Bunun 2 tanesinin parası köpük kasaya, 2 tanesinin parası mazot ve yakıta gidiyor. Geriye 2-3 tane balığın karşılığı bize kalıyor. Bir kasanın fiyatı 400 lira. Vatandaş artık palamuta doydu. ‘Palamut bitsin, hamsiye başlayalım' diyoruz ama öyle kolay değil. Balık çok, hayat çok zor. Masraflarımız çok fazla. Köpük kasa ve buz yetiştiremiyoruz. Balık bu kadar bolken bile para kazanmak kolay değil" dedi.

Vatandaş palamuta doydu! "Artık hamsi bekliyoruz" 1

2026 av sezonunda Karadeniz'de yaşanan palamut bolluğu, sektör temsilcilerinin değerlendirmelerine de yansıdı. Türkiye genelinde yapılan açıklamalarda bu sezonun son yılların en bereketli dönemlerinden biri olduğu belirtilirken, bazı sektör temsilcileri 1987 yılından bu yana böyle bir bollukla karşılaşmadıklarını ifade etti. Günlerdir yoğun palamut avlayan balıkçılar, hamsi sezonunun başlamasını bekliyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
palamut Balıkçı
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