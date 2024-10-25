Vatandaşın yüreğine su serpti! 2025 asgari ücret ne kadar olacak? Canlı yayında vatandaşı sevindiren sözler

Bu yılın başında belirlenen asgari ücret 17 bin TL olarak açıklanmıştı. SGK uzmanları sene başında belirlenen 17 bin TL'lik asgari ücretin artan enflasyonla birlikte alım gücünün 11-12 bin TL seviyelerine indiğinin altını çiziyor. Bekarı, genci, yaşlısı, evlisi... Herkesin gözü yeni asgari ücret zammında!

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK? HESAPLAMALAR DEVAM EDİYOR

SGK uzmanı İsmet Çetinkaya, EKOL TV'den Okan Ateş'in asgari ücretle ilgili sorularını yanıtlarken vatandaşın mutlu olacağı yorumlarda bulundu. %20 ile %25 oranlarının konuşulduğu zam için beklentisinin %38 olduğunu belirten Çetinkaya, adeta vatandaşın yüreğine su serpti!

İşte SGK uzmanı İsmet Çetinkaya'nın asgari ücret yorumu:

"Asgari ücret konusunda hesaplamalar devam ediyor. Baz alınacak farklı raporlar var. Beklenen enflasyon ve gerçekleşen enflasyon var. Hedeflenen enflasyon %41.5! İşverenle hükümet toplanacak müzakareler başlayacak. Asgari ücreti etkileyecek IMF detayı da var. Türkiye'ye 1.9 milyar dolarlık kredi sağladı.

'ÖNGÖRÜM 23.500 TL'

Bu da asgari ücretin belirlenmesi konusunda önemli. IMF'nin telkinlerinde asgari ücretin zamlanması konusunda %14'lük bir öneri geldi. 17 bin TL olan asgari ücretin enflasyona birlikte alım gücü 11-12 bin TL seviyelerine indi.

Benim tahminim %38 oranında bir zam olması! Öngörüm asgari ücretin 2025 yılında 23.500 TL olması!"