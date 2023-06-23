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VATANDAŞLIK MAAŞI BAŞVURULARI 2023: Vatandaşlık maaşı ne kadar, kaç TL? Başvuru şartları neler, kimlere verilecek?

23.06.2023 08:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vatandaşlık maaşı ile ilgili son dakika açıklaması olup olmadığı merak konusu oldu. Eski Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık. Konuya ilişkin detaylar merak konusu olurken Aile Destek Programı'nın yerine gelecek olan sosyal destek yardımı başvuru tarihleri, şartları ve tutarı arama motorlarında sorgulanmaya devam ediliyor. Peki, vatandaşlık maaşı başvuruları başladı mı? Vatandaşlık maaşı ne kadar, kaç TL?

VATANDAŞLIK MAAŞI BAŞVURULARI 2023: Vatandaşlık maaşı ne kadar, kaç TL? Başvuru şartları neler, kimlere verilecek?

Vatandaşlık maaşı başvurusu nasıl yapılacağı ile başvuru şartları merak konusu oldu. Eski Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, geçtiğimiz aylarda konuya dair yaptığı açıklamada ihtiyaç sahibi ailelere ilişkib vatandaşlık maaşı uygulamasını hayata geçirileceğini duyurmuştu. Birçok kişi "2023 vatandaşlık maaşı başvuruları başladı mı? Vatandaşlık maaşı ne kadar, kaç TL?" sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar...

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VATANDAŞLIK MAAŞI BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

Vatandaşlık maaşı ile ilgili açıklamada bulunan Eski Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Sayın Cumhurbaşkanımız Aile Destek Programı'nı onaylarken bize talimat buyurduğunda çalışmamızda şunu gördük. Bir gelir grubu var ki henüz yoksulluk sınırına düşmemiş ancak o riski taşıyor. Biz o riski bertaraf edebilmek için koruyucu ve önleyici yardımlarla destekleyeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

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Açıklamasında "Bununla hem ortalama gelir seviyesini korumasını, sosyal refahtan üzerine düşen payı almasını sağlayacağız. Yoksulluk sınırının altına düştüğünde daha çok destekleyeceğiz. Kamu anlamında maliyetin daha da yükseleceği bir grubu yoksulluk sınırına düşürmemiş olacağız. Bizim sosyal yardımlarımız son derece esnek. İhtiyaca göre değişmektedirler." ifadelerine yer veren Yanık, konuşmasını "Programımızı bir anlamda bütüncül bir çevreye dönüştürüp koruyucu ve önleyici sosyal yardımı da içine alacak şekilde bir vatandaşlık maaşına dönüştürme çalışmamız var. Bunu önümüzdeki süreçte inşallah tekrar kamuoyuyla paylaşacağız." diyerek noktalamıştı.

Eski Bakan Derya Yanık'ın açıkladığı vatandaşlık maaşı ile ilgili Yeni Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş tarafından yapılacak açıklama merakla bekleniyor.

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VATANDAŞLIK MAAŞI KİMLER ALABİLECEK?

Vatandaşlık maaşı almak için başvuruda bulunulacak. Aynı aileden birkaç kişi bu maaştan faydalanabilecek.

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