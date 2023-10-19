VERA KONSEPT GYO HALKA ARZ sonuçları ne zaman açıklanacak? Vera Konsept GYO ne zaman işlem görecek? Talep toplama için yarın son gün

VERA Konsept GYO halka arz ediliyor. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) onayı sonrası VERA Konsept GYO halka arz talep toplama işlemleri geçtiğimiz gün itibarıyla başladı. VRGYO BİST koduyla işlem görecek olan hisseye ilişkin detaylar merak konusu oldu. Vera Konsept GYO hisse fiyatı ve detaylar...

VERA KONSEPT GYO HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Vera Konsept GYO halka arz sonuçları henüz açıklanmadı.

VERA KONSEPT GYO HALKA ARZ NE ZAMAN?

Vera Konsept GYO halka arz için talep toplama işlemleri 18 Ekim 2023 Çarşamba günü itibarıyla başladı. Süreç 20 Ekim tarihinde sona erecek.

VERA KONSEPT GYO HİSSE KODU NEDİR?

Vera Konsept GYO hisse kodu VRGYO'dur.

VERA KONSEPT GYO HALKA ARZ KAÇ LOT VERİYOR?

Vera Konsept Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin halka arz başvurusu SPK tarafından onaylandı.

SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, Şirket'in mevcut 15 milyon TL olan sermayesinin 205 milyon TL'ye bedelli artırımı sırasında oluşan 55 milyon TL pay halka arza konu edilecek.

1 TL nominal değerli paylar 15,78 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak.

VERA KONSEPT HALKA ARZ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Vera Konsept GYO halka arz talep toplama tarihleri 18-19-20 Ekim olarak açıklandı. Vera Konsept GYO halka arz, katılım endeksine uygundur.





