VERA KONSEPT HALKA ARZ TARİHLERİ 2023: Vera Konsept GYO halka arz ne zaman, kaç lot dağıtacak? 15,78 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunuluyor

Vera Konsept GYO halka arz oluyor. Sermaye Piyasası Kurul'nun Vera Konsept Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin halka arz başvurusunu onaylamasının ardından konuya ilişkin araştırmalar hız kazandı. Vera Konsept GYO halka arz tarihleri ve detaylar haberimizde...

VERA KONSEPT GYO HALKA ARZ NE ZAMAN?

Vera Konsept GYO halka arz için talep toplama işlemleri bugün (18 Ekim 2023 Çarşamba) itibarıyla başlıyor.

Süreç 20 Ekim tarihinde sona erecek.

VERA KONSEPT GYO HİSSE KODU NEDİR?

Vera Konsept GYO hisse kodu VRGYO'dur.

VERA KONSEPT GYO HALKA ARZ KAÇ LOT VERİYOR?

Vera Konsept Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin halka arz başvurusu SPK tarafından onaylandı.

SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, Şirket'in mevcut 15 milyon TL olan sermayesinin 205 milyon TL'ye bedelli artırımı sırasında oluşan 55 milyon TL pay halka arza konu edilecek.

1 TL nominal değerli paylar 15,78 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak.





