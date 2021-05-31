Vergi borcu olanlar dikkat! Sicil Affı geliyor

CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülen ve önümüzdeki günlerde çıkıcak olan Sicil Affı'na ilişkin açıklamalarda bulundu.

İşte CHP'li Yalım'ın o açıklaması:

Kanuna eklenmesi teklif edilen yeni bir geçici maddeyle anapara ve taksit ödeme tarihi 20 Mayıs 2021 tarihinden önce olan, kullandığı kredilerin ödemelerini aksatan gerçek veya tüzel kişilerin, ticari faaliyette bulunan yada bulunmayan gerçek kişilerin ve kredi müşterilerinin, karşılıksız çek, protestolu senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarına ilişkin, Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi nezdindeki kayıtları (sicilleri); söz konusu borçlarının ödenmesi gereken kısmının 31 Aralık 2021 tarihine kadar tamamının ödenmesi veya yeniden yapılandırılması halinde finansal işlemlerde bankalar ve diğer finansal kuruluşlar tarafından dikkate alınmaması esası getiriliyor.

SADECE KAMU BANKALARININ ELİNİ RAHATLATIYOR

Ancak, bu şekilde getirilen sicil aflarına sadece kamu bankaları uyuyor. Diğer bankalar, bu tür kişilerin kredi başvurularını yapılan bu tür düzenlemelere rağmen dikkate almıyorlar. Dolayısıyla sicil affı sadece kamu bankalarının elini rahatlatıyor.

HAYIRLI OLSUN

Bu pandemi zamanında vatandaşlarımızın lehine çıkacak olan bir kanundur, vatandaşlarımıza şimdiden hayırlı uğurlu olsun.



