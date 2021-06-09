Vergi borcu ve KYK borç yapılandırması ne zaman yapılacak? İnteraktif vergi dairesi borç yapılandırma sayfası...

Vatandaşlar vergi borçlarının yapılandırılacağı müjdesinin ardından vergi borçları ne zaman yapılandırılacak sorusunu araştırıyor. Borç yapılandırma başvuruları Haziran ayının ikinci haftasında vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başlandı. Vergi cezaları, KYK borçları ve sigorta primlerinin tekrardan yapılandırılmasıyla ilgili kanun Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmiş durumda. Peki vergi borcu ve KYK borç yapılandırması ne zaman yapılacak?

VERGİ BORCU VE KYK BORÇ YAPILANDIRMASI NE ZAMAN YAPILACAK?

Merakla beklenen KYK öğrenim kredisi, trafik cezaları, MTV, vergi borcu gibi pek çok borcun taksitli ödenmesini sağlayan söz konusu kanunla ilgili yapılan duyurulara göre başvuruların 31 Ağustos 2021 tarihine kadar alınacağı belirtildi. Borç yapılandırma uygulaması ile ilgili yayınlanmış olan kanuna göre SGK, KYK, MTV, trafik cezaları, vergi borcu yapılandırma başvurusu için vatandaşlar elektronik ortam üzerinden online şekilde işlemlerini gerçekleştirebilmekte. Kanuna göre 30 Nisan 2021 tarihinden önceki kesinleşmiş borçlar yapılandırmadan yararlanabilecek. Bunun için 31 Ağustos 2021 tarihine kadar başvuruda bulunulması gerekecek. Yapılandırılan borçların ilk taksit ödemeleri ise Eylül sonuna kadar yapılacak.