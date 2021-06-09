FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Vergi borcu ve KYK borç yapılandırması ne zaman yapılacak? İnteraktif vergi dairesi borç yapılandırma sayfası...

Vergi borcu ve KYK borç yapılandırması ne zaman yapılacak? İnteraktif vergi dairesi borç yapılandırma sayfası...

09.06.2021 13:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yakın zamanda vergi borçlarının yapılandırılacağı müjdesi gelmişti. Borç yapılandırma başvuruları Haziran ayının ikinci haftasında vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediliyor. Resmi Gazete'de yapılan duyuruya göre vergi cezaları, KYK borçları ve sigorta primlerinin tekrardan yapılandırılmasıyla ilgili kanun yürürlüğe girmiş durumda. Peki vergi borcu yapılandırması ne zaman yapılacak? KYK borç yapılandırması ne zaman? İşte interaktif vergi dairesi borç yapılandırma sayfası...

Vergi borcu ve KYK borç yapılandırması ne zaman yapılacak? İnteraktif vergi dairesi borç yapılandırma sayfası...

Vatandaşlar vergi borçlarının yapılandırılacağı müjdesinin ardından vergi borçları ne zaman yapılandırılacak sorusunu araştırıyor. Borç yapılandırma başvuruları Haziran ayının ikinci haftasında vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başlandı. Vergi cezaları, KYK borçları ve sigorta primlerinin tekrardan yapılandırılmasıyla ilgili kanun Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmiş durumda. Peki vergi borcu ve KYK borç yapılandırması ne zaman yapılacak?

VERGİ BORCU VE KYK BORÇ YAPILANDIRMASI NE ZAMAN YAPILACAK?

Merakla beklenen KYK öğrenim kredisi, trafik cezaları, MTV, vergi borcu gibi pek çok borcun taksitli ödenmesini sağlayan söz konusu kanunla ilgili yapılan duyurulara göre başvuruların 31 Ağustos 2021 tarihine kadar alınacağı belirtildi. Borç yapılandırma uygulaması ile ilgili yayınlanmış olan kanuna göre SGK, KYK, MTV, trafik cezaları, vergi borcu yapılandırma başvurusu için vatandaşlar elektronik ortam üzerinden online şekilde işlemlerini gerçekleştirebilmekte. Kanuna göre 30 Nisan 2021 tarihinden önceki kesinleşmiş borçlar yapılandırmadan yararlanabilecek. Bunun için 31 Ağustos 2021 tarihine kadar başvuruda bulunulması gerekecek. Yapılandırılan borçların ilk taksit ödemeleri ise Eylül sonuna kadar yapılacak.

Vatandaşların merak ettiği kanunla ilgili Gelir İdaresi Başkanlığı vergi borçlarında yapılandırma başvurularının başladığını belirtti ve fırsattan faydalanmak isteyenler için son başvuru tarihinin 31 Ağustos 2021 olduğunu söyledi.

Düzenleme, 2016-2020 seneleri arası için matrah artırımı da getirdi. Matrah artırımında bulunmuş olan mükelleflerin 2021 senesine devreden zararlarının %50'si silinecek. Dava safhasındaki kesinleşmemiş amme alacakları da yine yapılandırılacak.

İNTERAKTİF VERGİ DAİRESİ BORÇ YAPILANDIRMA SAYFASI...

2021 vergi borçları yapılandırma kapsamında vergi borcu ve KYK borçları bulunan kişiler başvurularını e-devlet üzerinden giriş yaparak "İnteraktif Vergi Dairesi" uygulaması üzerinden gerçekleştirebilmekte. Başvuru işlemleri sitede Yapılandırma İşlemleri kısmının altında "7256 Sayılı Yapılandırma Kanunu Kapsamında Tecil İşlemleri" bölümünden yapılabiliyor.

2021 VERGİ BORCU VE KYK BORÇ YAPILANDIRMASI İÇİN TIKLAYINIZ


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Birbirinden farklı masa oyunlarını keşfetmeye ne dersiniz?Birbirinden farklı masa oyunlarını keşfetmeye ne dersiniz?
Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!
Şartları taşıyana indirim yapılıyor…Şartları taşıyana indirim yapılıyor…
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yayını "Bu bir veda programı" diyerek bitirdi

Yayını "Bu bir veda programı" diyerek bitirdi

Hayvan hakları yasasında sona gelindi!

Hayvan hakları yasasında sona gelindi!

Milyonlarca kişiye yapılandırma müjdesi

Milyonlarca kişiye yapılandırma müjdesi

Bitcoin düştü, Ethereum'da depolama arttı!

Bitcoin düştü, Ethereum'da depolama arttı!

Bu kadarını onlar bile beklemiyordu! Şimdi siparişlere yetişemiyorlar

Bu kadarını onlar bile beklemiyordu! Şimdi siparişlere yetişemiyorlar

Yardım parası ne zaman yatacak?

Yardım parası ne zaman yatacak?

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Yargıtay personel ve işçi alacak

Yargıtay personel ve işçi alacak

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Resmi Gazete'de yayımlandı! Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu

Resmi Gazete'de yayımlandı! Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu

Bakan Dönmez: Doğal gaz keşfi 10 yılın üzerinde ihtiyacımızı karşılayacak

Bakan Dönmez: Doğal gaz keşfi 10 yılın üzerinde ihtiyacımızı karşılayacak

60 ülke sıraya girdi! Müşterisi hazır

60 ülke sıraya girdi! Müşterisi hazır

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.