Vergi borcu ve KYK borç yapılandırması ne zaman yapılacak? İnteraktif vergi dairesi borç yapılandırma sayfası...

Vatandaşlar vergi borçlarının yapılandırılacağı müjdesinin ardından vergi borçları ne zaman yapılandırılacak sorusunu araştırıyor. Borç yapılandırma başvuruları Haziran ayının ikinci haftasında vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başlandı. Vergi cezaları, KYK borçları ve sigorta primlerinin tekrardan yapılandırılmasıyla ilgili kanun Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmiş durumda. Peki vergi borcu ve KYK borç yapılandırması ne zaman yapılacak?
Merakla beklenen KYK öğrenim kredisi, trafik cezaları, MTV, vergi borcu gibi pek çok borcun taksitli ödenmesini sağlayan söz konusu kanunla ilgili yapılan duyurulara göre başvuruların 31 Ağustos 2021 tarihine kadar alınacağı belirtildi. Borç yapılandırma uygulaması ile ilgili yayınlanmış olan kanuna göre SGK, KYK, MTV, trafik cezaları, vergi borcu yapılandırma başvurusu için vatandaşlar elektronik ortam üzerinden online şekilde işlemlerini gerçekleştirebilmekte. Kanuna göre 30 Nisan 2021 tarihinden önceki kesinleşmiş borçlar yapılandırmadan yararlanabilecek. Bunun için 31 Ağustos 2021 tarihine kadar başvuruda bulunulması gerekecek. Yapılandırılan borçların ilk taksit ödemeleri ise Eylül sonuna kadar yapılacak.
Vatandaşların merak ettiği kanunla ilgili Gelir İdaresi Başkanlığı vergi borçlarında yapılandırma başvurularının başladığını belirtti ve fırsattan faydalanmak isteyenler için son başvuru tarihinin 31 Ağustos 2021 olduğunu söyledi.
Düzenleme, 2016-2020 seneleri arası için matrah artırımı da getirdi. Matrah artırımında bulunmuş olan mükelleflerin 2021 senesine devreden zararlarının %50'si silinecek. Dava safhasındaki kesinleşmemiş amme alacakları da yine yapılandırılacak.
2021 vergi borçları yapılandırma kapsamında vergi borcu ve KYK borçları bulunan kişiler başvurularını e-devlet üzerinden giriş yaparak "İnteraktif Vergi Dairesi" uygulaması üzerinden gerçekleştirebilmekte. Başvuru işlemleri sitede Yapılandırma İşlemleri kısmının altında "7256 Sayılı Yapılandırma Kanunu Kapsamında Tecil İşlemleri" bölümünden yapılabiliyor.
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