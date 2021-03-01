Vergi borcu yapılandırma taksit ödeme ekranı 2021: Vergi borcu yapılandırma son ödeme tarihi nedir, yapılandırma ilk taksit ödenmezse ne olur?

Vergi borcu yapılandırma ilk taksitinin son ödeme tarihi yaklaşıyor. 1 Mart'ta kadar yapılandırma yapan vatandaşlar borçlarını ilk taksitlerini ödedikleri halde nasıl bir durum gerçekleşecek merak konusu oldu. Yapılandırma yaparak tüm taksitlerini peşin ödeyen vatandaşlara Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan ayrıca yüzde 90 ve idari para cezalarında ise yüzde 25 indirim uygulanacak. Peki yapılandırmanın kaç taksidi ödenmezse yapılandırma bozulur?

VERGİ YAPILANDIRMA UZATILDI MI?

30 Aralık 2020 tarihinde yayımlanan Resmi Gazete kararında 31 Ocak 2021'de sona erecek vergi yapılandırma başvuru tarihi bir ay süreyle daha uzatıldı. Vergi yapılandırma uzatılacak mı araştırması yapan vatandaşlara, daha önce bir ay uzatıldığını belirtelim. Bu işlemle birlikte hem ilk taksit ödeme süresi hem de yapılandırma başvuru süresi değişmişti. Tekrar bir yapılandırma uzatma kararı alınırsa eğer haberlerimizde yer vereceğiz.

YAPILANDIRMA İLK TAKSİT SON ÖDEME TARİHİ

AA'da yer alan habere göre, kanun kapsamında yapılandırılan alacakların söz konusu güne kadar peşin ödenmesi halinde, mükelleflere taksitli ödemeye göre avantaj da sağlanacak. Buna göre, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) üzerinden hesaplanan tutardan yüzde 90 indirim, idari para cezalarının aslından da yüzde 25 indirim yapılacak. Ayrıca, peşin ödemelerde yapılandırılan borçlara herhangi bir katsayı da uygulanmayacak.