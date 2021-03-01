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Vergi borcu yapılandırma taksit ödeme ekranı 2021: Vergi borcu yapılandırma son ödeme tarihi nedir, yapılandırma ilk taksit ödenmezse ne olur?

EKONOMİ HABERLERİ  | 01.03.2021 09:06 | Son Güncelleme

Vergi borcu yapılandırma yapan vatandaşların ilk taksitinin son ödeme tarihi olan 1 Mart'a kısa bir süre kala vatandaşlar, "yapılandırmanın ilk taksiti gecikirse ya da ödenmezse yapılandırma bozulur mu" sorusuna cevap arıyor. Tutarın bu tarihe kadar peşin ödenmesi halinde, Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan ayrıca yüzde 90, idari para cezalarında ise yüzde 25 indirim uygulanacak. Peki yapılandırmanın ilk taksiti ödenmezse ne olur?

Vergi borcu yapılandırma taksit ödeme ekranı 2021: Vergi borcu yapılandırma son ödeme tarihi nedir, yapılandırma ilk taksit ödenmezse ne olur?

Vergi borcu yapılandırma ilk taksitinin son ödeme tarihi yaklaşıyor. 1 Mart'ta kadar yapılandırma yapan vatandaşlar borçlarını ilk taksitlerini ödedikleri halde nasıl bir durum gerçekleşecek merak konusu oldu. Yapılandırma yaparak tüm taksitlerini peşin ödeyen vatandaşlara Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan ayrıca yüzde 90 ve idari para cezalarında ise yüzde 25 indirim uygulanacak. Peki yapılandırmanın kaç taksidi ödenmezse yapılandırma bozulur?

VERGİ YAPILANDIRMA UZATILDI MI?

30 Aralık 2020 tarihinde yayımlanan Resmi Gazete kararında 31 Ocak 2021'de sona erecek vergi yapılandırma başvuru tarihi bir ay süreyle daha uzatıldı. Vergi yapılandırma uzatılacak mı araştırması yapan vatandaşlara, daha önce bir ay uzatıldığını belirtelim. Bu işlemle birlikte hem ilk taksit ödeme süresi hem de yapılandırma başvuru süresi değişmişti. Tekrar bir yapılandırma uzatma kararı alınırsa eğer haberlerimizde yer vereceğiz.

VERGİ YAPILANDIRMA BORCU ÖDEME EKRANI

YAPILANDIRMA İLK TAKSİT SON ÖDEME TARİHİ

AA'da yer alan habere göre, kanun kapsamında yapılandırılan alacakların söz konusu güne kadar peşin ödenmesi halinde, mükelleflere taksitli ödemeye göre avantaj da sağlanacak. Buna göre, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) üzerinden hesaplanan tutardan yüzde 90 indirim, idari para cezalarının aslından da yüzde 25 indirim yapılacak. Ayrıca, peşin ödemelerde yapılandırılan borçlara herhangi bir katsayı da uygulanmayacak.

Kamuya yönelik vergi ve idari para cezası gibi borçlarını yeniden yapılandıranların, uygulamadan yararlanabilmesi için ilk taksit tutarlarını 1 Mart'a kadar ödemesi gerekiyor.

Yapılandırılan borçların birinci taksit ödemesi ile peşin ödenmesi için tanınan süre 1 Mart Pazartesi günü (O gün dahil) dolacak.

KAÇ TAKSİT ÖDENMEZSE YAPILANDIRMA BOZULUR?

Bir takvim yılında ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde kanun hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilecek

Yapılandırılan borçların taksitle ödenmek istenmesi halinde, başvuru sırasında 6, 9, 12 veya 18 eşit taksitte ödeme seçeneklerinden birinin seçilmiş olması gerekiyordu. Bu kapsamda ilk taksit 1 Mart'a kadar, kalan taksitler de takip eden ikişer aylık dönemler halinde ödenecek.

Taksitle ödeme durumunda yapılandırılmış borçlar, belirlenen katsayılar oranında artırılarak tahsil edilecek. Katsayılar, 6 taksitte, 12 ayda yapılacak ödemelerde 1,045, 9 taksitte 18 ayda yapılacak ödemelerde 1,083, 12 taksitte 24 ayda yapılacak ödemelerde 1,105, 18 taksitte 36 ayda yapılacak ödemelerde 1,150 olarak uygulanacak.

Başvuru sırasında seçilen taksit sayısından daha az taksitte ödeme yapılması da mümkün olacak. Bu durumda ödenecek tutar, ilgili katsayıya göre düzeltilecek.

TAKSİTLENDİRİLEN YAPILANDIRMA PEŞİN ÖDENİRSE İNDİRİM OLUR MU?

Taksitle ödeme seçeneği tercih edilerek yapılandırılan borca ilişkin ilk taksitin süresinde ve tam ödenmiş olması şartıyla, kalan taksitlerin tamamının ikinci taksit ödeme süresi içinde ödenmesi halinde, peşin ödeme avantajlarından yararlanılabilecek. Buna göre, bu tutarlara katsayı uygulanmayacak, Yİ-ÜFE tutarı üzerinden hesaplanan tutara yüzde 50 indirim, idari para cezalarının aslına yüzde 12,5 indirim yapılacak.

Kanun kapsamında ödenmesi gereken taksitlerden, ilk ikisinin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi, bir takvim yılında birden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde kanun hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilecek. Süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarı, en geç son taksiti (peşin ödemede ilk taksiti) izleyen ay sonuna kadar ve ödemede gecikilen süre için gecikme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme zammıyla ödenmezse yapılandırma bozulacak.

YAPILANDIRMA BORCU NERELERDEN ÖDENİR?

Yapılandırma yapanların merak ettiği bir diğer durum ise yapılandırma taksidi nereye ödenir sorusu oldu. Yapılandırılan borçların, borçlunun tercihlerine göre, Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesi (www.gib.gov.tr) üzerinden anlaşmalı bankaların banka ve kredi kartıyla ödenmesi imkanı bulunuyor. Ayrıca borçlar, banka hesabından havale ile yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlarla, vergi tahsiline yetkili bankalar aracılığıyla, vergi dairesi vezneleri aracılığıyla veya PTT şubelerinden ödenebilecek.

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