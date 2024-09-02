FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Vergi dairelerinde yeni dönem! Dün hayata geçirildi: Ülke genelinde uygulanacak

Vergi dairelerinde yeni dönem! Dün hayata geçirildi: Ülke genelinde uygulanacak

02.09.2024 14:51
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in kamuda tasarruf tedbirleri kapsamında defterdarlıkların ve vergi dairesi başkanlıklarının birleştirileceğine ilişkin açıkladığı adım, 1 Eylül itibarıyla uygulamaya geçti.

Vergi dairelerinde yeni dönem! Dün hayata geçirildi: Ülke genelinde uygulanacak

Konuya ilişkin düzenleme, "Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi" ile 3 Temmuz'da Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Kararname ile Hazine ve Maliye Bakanlığı taşra teşkilatında sunulan hizmetlerin, Gelir İdaresi Başkanlığına (GİB) bağlı olarak kurulan defterdarlıklar bünyesinde yerine getirileceği bildirilmişti.

Söz konusu kararnamenin 1 Eylül'de yürürlüğe girmesiyle Hazine ve Maliye Bakanlığının taşra teşkilatı defterdarlıkları ile GİB'in taşra teşkilatı vergi dairesi başkanlıkları "tek çatı" altında toplanmış oldu.

MEMUR (9)

ÜLKE GENELİNDE TEK TİP ÖRGÜT YAPISI OLUŞTU

Uygulamayla Hazine ve Maliye Bakanlığı taşra teşkilatında sunulan hizmetler, GİB'e bağlı kurulan defterdarlıklar bünyesinde yerine getirilmeye başlandı. 29 ildeki vergi dairesi başkanlıkları defterdarlığa dönüştürülürken, bulundukları ilin ismini aldı. Vergi dairesi başkanları, defterdar unvanına sahip oldu. Vergi dairesi başkanlığı bulunmayan 52 ilde defterdarlık kuruldu. Böylece GİB ülke genelinde tek tip örgüt yapısına kavuştu.Bu içerik Sinem Eryılmaz tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
vergi dairesi
En Çok Okunan Haberler
Gözler ona çevrilmişti! Müge Anlı'dan 'Narin' açıklaması

Gözler ona çevrilmişti! Müge Anlı'dan 'Narin' açıklaması

Mehmet Kasım Gülpınar, partisinden istifa etti

Mehmet Kasım Gülpınar, partisinden istifa etti

EYT, kademeli emeklilik derken ‘67 yaş’ sözleri olay oldu

EYT, kademeli emeklilik derken ‘67 yaş’ sözleri olay oldu

SSK ve Bağ-Kur emeklisine bir ‘sıfır zam’ vakası daha!

SSK ve Bağ-Kur emeklisine bir ‘sıfır zam’ vakası daha!

2200 dolar maaşları var eleman bulunamıyor! Günde 500 telefon geliyor

2200 dolar maaşları var eleman bulunamıyor! Günde 500 telefon geliyor

'Fiyatlar pahalı! 3 bin TL olmuş' Onlara talep arttı ama çırak yok

'Fiyatlar pahalı! 3 bin TL olmuş' Onlara talep arttı ama çırak yok

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları başladı! Çok satan ürünler indirimde

Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları başladı! Çok satan ürünler indirimde

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Stanley indirimi başladı! Dayanıklılık, şıklık ve kalite bir arada...

Stanley indirimi başladı! Dayanıklılık, şıklık ve kalite bir arada...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.