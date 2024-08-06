'Vergi güncellemeleri enflasyonu yükseltti...' Merkez Bankası sebebi böyle açıkladı

TCMB Temmuz ayı aylık fiyat gelişmeleri değerlendirmesini yayımladı. Tüketici fiyatlarının temmuz ayında yüzde 3,23 oranında yükselirken, yıllık enflasyonun 9,82 puan azalışla yüzde 61,78'e gerilediği hatırltıldı. Yıllık enflasyonun, yüksek bazın da etkisiyle tüm ana gruplarda düştüğü belirtildi.

Aylık fiyat artışının ise önceki aya kıyasla güçlendiği, söz konusu gelişmede maktu vergi güncellemeleri ile yönetilen ve yönlendirilen kalemlerdeki fiyat artışlarının etkisinin belirgin olduğu ifade edildi.

Açıklamada "Nitekim, enerji grubu, mesken elektrik tarifelerinde yapılan artış ile akaryakıt ve tüp gazdaki otomatik vergi düzenlemesini takiben, yüksek fiyat artışıyla temmuz ayında öne çıkmıştır. Gıda grubunda aylık enflasyon yataya yakın seyrederken, mevsimsel ortalamalarının üzerinde artış sergileyen taze meyve ve sebze fiyatları daha olumlu bir görünümün önüne geçmiştir." dendi.

"AYLIK ÇEKİRDEK ENFLASYON İKİNCİ ÇEYREK ORTALAMASININ ALTINDA KALDI"

Hizmet grubunda aylık fiyat artışının güçlü seyrini koruduğu belirtilen açıklamada "Alt gruplar genelinde fiyat artışlarının yükseldiği izlenmiştir. Diğer taraftan, temel mal enflasyonu düşük seyretmeye devam etmiştir. Kur ve iç talep gelişmelerini takiben dayanıklı mal fiyatları ılımlı bir şekilde yükselmiş, mobilya fiyatlarındaki gerileme dikkat çekmiştir. Aylık üretici enflasyonu enerji grubu kaynaklı olarak artarken, yıllık üretici enflasyonu yüksek baz etkisiyle önemli ölçüde gerilemiştir. Bu görünüm altında, mevsimsellikten arındırılmış verilerle B ve C göstergelerinin aylık artış oranları, önceki aya kıyasla sınırlı bir şekilde yükselirken ikinci çeyrek ortalamasının altında kalmış, çekirdek göstergelerin yıllık enflasyonları gerilemiştir" ifadeleri yer aldı.