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Vergi, harç ve trafik cezalarına yüksek zamlar gelebilir

10.09.2021 14:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni yıla kısa bir zaman kala vergi kalemi, harçlar ve trafik cezalarına tarihi zam bekleniyor. Vergi uzmanı Dr. Ozan Bingöl, vergi, harç ve cezalara uygulanacak zam oranının belirlenmesinde kullanılan ve geçen sene yüzde 9,11 olan yeniden değerleme oranının 2021 için yaklaşık yüzde 35 olacağını öngördü.

Vergi, harç ve trafik cezalarına yüksek zamlar gelebilir

2022 yılındaki pek çok vergi kalemi, harç ve damga vergisi ile trafik para cezaları, değerli kağıt bedelleri artışında uygulanacak 2021 yılı yeniden değerleme oranı tarihi zirveye koşuyor.

2021 yılı Ağustos ayı enflasyon rakamları, kasım ayında açıklanacak 2021 yılı yeniden değerleme oranının son yılların en yüksek oranı olacağını gösteriyor.

EN İYİ SENARYO YÜZDE 35

Yeniden değerleme oranı belirlenirken dikkate alınan ‘üretici fiyat endeksi (ÜFE) on iki aylık ortalamalara göre değişim oranı' ağustosta yüzde 28,47'ye yükseldi.

Sözcü'ye konuşan vergi uzmanı Dr. Ozan Bingöl, “Eylül ve Ekim aylarında aylık ÜFE artış oranı sıfır bile olsa 2021 yılı yeniden değerleme oranı son yılların en yüksek yeniden değerleme oranı olacaktır” dedi.

Bingöl, eylül ve ekimde ÜFE'de aylık artış sıfır bile olsa yeniden değerleme oranının, yani ekim ayı yıllık ortalama ÜFE artışının yüzde 35,13 olacağını hesapladı.

Eylül ve ekimde yüzde 1'er ÜFE artışı olursa yeniden değerleme oranı yüzde 35,51, yüzde 2'şer olursa yüzde 35,90, yüzde 3'er olursa yüzde 36,28, yüzde -1'er olursa yüzde 34,63 olacak.

“En iyimser senaryoda bile kasım ayında yüzde 35'ler civarında bir Yeniden Değerleme Oranı ilan edilmesi kimseye sürpriz olmasın” diyen Bingöl, “Şimdiden söyleyelim. 2022 yılı Motorlu Taşıt verginizdeki artışın en az yüzde 35 olacağı varsayımı ile hesabınızı yapmaya başlayın. Trafik para cezaları, damga vergisi ve harçlardaki artışta da yüksek yeniden değerleme oranı kullanılacak” ifadelerini kullandı.

YENİDEN DEĞERLEME ORANI NEDİR?

Bingöl'ün vergiyedair.com'da da verdiği bilgiye göre, Yeniden Değerleme Oranı, Vergi Usul Kanununun 298'inci maddesine göre hesaplanıyor.

Yeniden Değerleme Oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayından bir önceki yılın aynı dönemine göre Üretici Fiyatları Genel Endeksinde (ÜFE) meydana gelen ortalama fiyat artış oranını ifade ediyor.

Yeniden değerleme oranı TÜİK'in, her yıl Kasım ayının başında Ekim ayına ilişkin enflasyon oranlarını açıklaması ile birlikte belli oluyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı ise bir Tebliğ ile bu oranı kamuoyuna Resmi Gazetede ilan ediyor.

ENFLASYON HEDEFİ İÇİN RİSK UNSURU

“Yüzde 35'ler civarında olacağı anlaşılan 2021 yılı Yeniden Değerleme Oranı, 2022 yılında pek çok vergi, harç, değerli kağıt bedeli, trafik para cezası, indirim ve istisna tutarları gibi pek çok unsuru enflasyonu yukarı çekecek yönde etkileyecektir” diyen Bingöl, ortaya çıkan riski şu sözlerle anlattı;

“Kamu ve özel sektördeki bazı kira artışları, eğitim ücretleri, çeşitle sözleşmelerdeki zamlar ve benzerinin hesabında Yeniden Değerleme Oranın sıklıkla kullanılması söz konusudur. Hal böyle olunca, 2021 yılının yüzde 35'ler civarında olacağı anlaşılan Yeniden Değerleme Oranı 2022 yılı enflasyon hedefinin tutturulması açısından önemli bir risk unsuru olarak karşımıza çıkmaktadır.”

“Bu noktada, ilgili mevzuatın Cumhurbaşkanına verdiği, vergi ve ceza tutar artışlarında ilan edilen Yeniden Değerleme Oranından daha düşük bir oranı uygulatma yetkisi imdada yetişebilir” diyen Bingöl, “Bu yetkinin kullanımı sadece enflasyon hedefi açısından değil, yüksek vergiler altında ezilenlerin daha da ağır bir yük altına girmemesi adına da gerçekleşir diye umut ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

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