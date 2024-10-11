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  4. Vergi paketinden sonra Özgür Demirtaş'tan dikkat çeken paylaşım! 'Yalan mı?' diyerek 3 maddeyi sıraladı

Vergi paketinden sonra Özgür Demirtaş'tan dikkat çeken paylaşım! 'Yalan mı?' diyerek 3 maddeyi sıraladı

Melih Yılmaz Melih Yılmaz
11.10.2024 17:26
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AK Parti tarafından hazırlanan yeni vergi paketi, bir anda gündemin ana başlıklarından biri haline geldi. Detaylara göre 100 bin TL üzeri limiti olan kredi kartlarına yıllık 750 TL savunma sanayi katılma payı alınacak. Bu durumla ilgili olarak paylaşımda bulunan Ekonomist Özgür Demirtaş, "Yalan mı?" diyerek 3 madde sıraladı.

AK Parti tarafından hazırlanan yeni vergi paketinin detayları belli oldu. Bahsi geçen vergi paketiyle birlikte; 100 bin TL üzeri limiti olan kredi kartlarına yıllık 750 TL savunma sanayi katılma payı, sıfır araç satışına 3.000 TL, ikinci el araç satışların 1.500 TL tescil ücreti, gayrimenkul alım-satımında her iki taraftan 750'şer TL katılma payı geliyor.

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DRONE VE KOL SAATİ ÖTV KAPSAMINA ALINIYOR

Ayrıca askeri amaçlarla kullanılanlar hariç olmak üzere insansız hava taşıtları (drone) ile ÖTV matrahı 5 bin lira ve üzeri olan kol saatleri de ÖTV kapsamına alınıyor.

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AK PARTİLİ GÜLER'DEN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili olarak AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti milletvekilleri Hüseyin Altınsoy ve Necmettin Erkan ile birlikte Meclis'te basın toplantısı düzenledi.

Güler, savunma sanayisindeki yatırımlar için ihtiyaç duyulan ek kaynağın oluşturulması amacıyla teklifin hazırlandığını söyleyerek "Teklif ile Savunma Sanayii Destekleme Fonu kaynaklarını artırmak amacıyla vergi beyannamelerinden, gümrük idarelerine verilen beyannamelerden, sosyal güvenlik kurumlarına verilen beyannamelerden alınan damga vergisi tutarı kadar, yıllık gelir vergisi beyannamelerinden ise damga vergisi tutarının yarısı kadar bedel alınacak" açıklamalarında bulundu.

ÖZGÜR DEMİRTAŞ'TAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM! 3 MADDEYİ SIRALADI

Vergi paketi bir anda Türkiye'nin ana gündem maddesi olurken, Ekonomist Özgür Demirtaş'tan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Demirtaş, 'Yalan mı?' sorusunu sorduktan sonra 3 ayrı maddeyi art arda sıraladı.

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Demirtaş'ın paylaşımı şu şekilde:

"Hükümet Kredi Kartlarından 750 TL extra vergi alacakmış. Yalan mı: 1) Önce Nas Ekonomi Modeli diyerek enflasyonu patlat. Parayı değersiz hale getir. 2) Sonra insanlar nakit kullanamasın diye Büyük banknot çıkarma insanları kredi kartına mahkum et. 3) Sonra kredi kartına mahkum ettiğin insanlara 100 bin TL üstü limitli kartlar için ekstra vergi koy. Yalan mı?"

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Anahtar Kelimeler:
Özgür Demirtaş vergi ak parti
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