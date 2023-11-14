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VERGİSİZ CEP TELEFONU ŞARTLARI neler? Vergisiz telefon desteği başvurusu ne zaman, nasıl yapılır? 14 Kasım 2023 tebliğ Resmi Gazete’de!

14.11.2023 08:08 | Son Güncelleme:
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Vergisiz cep telefonu şartları ile başvuruların nasıl ve ne zaman yapılacağı 14 Kasım 2023 Salı günü Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ sonrası üniversite öğrencileri tarafından merak konusu oldu. Yapılan açıklamaya göre telefonun vergiler dahil nihai satış fiyatının 9 bin 500 TL'yi geçememesi gerekiyor. Başvurular Gençlik ve Spor Bakanlığının bilişim sistemi üzerinden gerçekleştirilecek. Peki, 2023 vergisiz cep telefonu şartları neler? Vergisiz telefon desteği başvurusu ne zaman, nasıl yapılır?

VERGİSİZ CEP TELEFONU ŞARTLARI neler? Vergisiz telefon desteği başvurusu ne zaman, nasıl yapılır? 14 Kasım 2023 tebliğ Resmi Gazete’de!

Vergisiz cep telefonu şartları Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğin ardından internette araştırılıyor. Cihaz desteği için IMEI numarasının ve bakanlığın talep ettiği diğer bilgi ve evrakların sisteme aktarılması, aynı zamanda başvuruların Gençlik ve Spor Bakanlığının bilişim sistemi üzerinden yapılması gerekiyor. Cep telefonunda vergiler dahil nihai satış fiyatı ise bilindiği üzere 9 bin 500 TL'yi geçmeyecek. Vergisiz cep telefonu şartlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ ve vergisiz cep telefonu şartları...

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VERGİSİZ TELEFON ŞARTLARI NELER?

Vergisiz telefon şartları Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğ ile netleşti.

Kişinin satın alım tarihi itibari ile 26 yaşından gün almamış olması gerekiyor.

vergisiz telefon

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve açık öğretim programları hariç bir yükseköğretim programına kayıtlı öğrenciler başvuru yapabilecek.

Cihazın, vergiler dahil nihai satış fiyatı 9 bin 500 lirayı geçemeyecek. Ayrıca cihaz 2. el değil 0 olacak.

Telefon ya da bilgisayara ilişkin elektronik ortamda düzenlenen fatura olması ve faturanın desteği alacak öğrencinin Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarasını da içerecek şekilde adına düzenlenmiş olması şartı da aranacak. Satın alınan elektronik cihaz için bildirilen IBAN numarasının da öğrenciye ait olması zorunlu olacak.

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VERGİSİZ TELEFON BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Vergisiz cep telefonu ve bilgisayar konusunda tebliğ Resmi Gazete’de yayımlandı.

Teknolojik cihaz desteğinden faydalanmak isteyen üniversite öğrencileri başvurularını Gençlik ve Spor Bakanlığının bilişim sistemi üzerinden yapacaklar.

Kimlik doğrulaması sonrası; kimlik bilgileri, fatura numarası, fatura tarihi ve teknolojik cihazın satın alındığı firmanın vergi kimlik numarası veya Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarasının, kendi adına kayıtlı telefon numarasının, IBAN numarasının, mobil telefon cihaz desteği için IMEI numarasının ve bakanlık tarafından talep edilen diğer bilgi ve belgelerin sisteme girilmesi gerekiyor.

Başvurunun kabulü halinde cep telefonunun nihai satış bedelinin yüzde 44,44’ü, bilgisayar cihazının nihai satış bedelinin yüzde 16,66’sı oranında hesaplanan teknolojik cihaz desteği tutarı Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından öğrencinin bildirmiş olduğu IBAN numarasıyla hesabına aktarılacak. Konuya dair bilgilendirme sistem üzerinden gerçekleştirilecek..

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İNTERNET DESTEĞİ ALMAK İSTEYENLER ORADAN BAŞVURU YAPACAK!

Öğrenciler farklı tip cihazlar için destekten yararlanabilecek ama destek tutarı 5 bin 500 Türk Lirasını geçemeyecek. İnternet desteği almak isteyen öğrenciler de başvurularını bakanlık bilişim sisteminden yapacak. İnternet desteğinden yararlanmak isteyen öğrencilerde de açık öğretim programları hariç yükseköğretim programlarına kayıt, 26 yaşından gün almama ve destekten yararlanılacak telefon hattının öğrenciye ait olması şartları aranacak.

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İNTERNET DESTEĞİ BAŞVURUSU NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE?

İnternet desteği için ilk başvurular bugünden itibaren iki ay içinde gerçekleştirilecek.

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