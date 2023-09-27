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VGM BURS BAŞVURU TARİHLERİ: 2023-2024 VGM burs başvuruları ne zaman, şartları ne? İlkokul, ortaokul, lise ve yüseköğrenim burs başvuru

27.09.2023 11:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

VGM burs başvurularının ne zaman alınacağı öğrenciler tarafından merak konusu oldu. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri ile yüseköğrenim gören kişiler Vakıflar Genel Müdürlüğü bursundan faydalanabiliyor. Peki, VGM burs başvuruları ne zaman, şartları ne? İşte VGM burs başvuru tarihleri ile ilgili detaylar...

VGM BURS BAŞVURU TARİHLERİ: 2023-2024 VGM burs başvuruları ne zaman, şartları ne? İlkokul, ortaokul, lise ve yüseköğrenim burs başvuru

VGM burs başvuru tarihleri ve ödenen tutar merak konusu oldu. Vakıflar Genel Müdürlüğü Eğitim Yardımları için başvurular, her sene belirlenen tarihler arasında kurumun internet sitesinden yapılmaktadır. VGM burs başvuru tarihleri ile konuya dair merak edilenlere haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte VGM burs başvuru ekranı...

vgm burs

VGM BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

VGM burs başvuruları (ortaöğretim eğitim yardımı) yakın zamanda başlayacak.

Başvurular 1-15 Ekim tarihleri arasında alınacak.

Yükseköğrenim burs başvuru tarihleri ise 2023 yılı YKS ve DGS ek yerleştirme tarihlerine göre belirlenecektir.

vgm burs

VGM BURSU NE KADAR?

VGM bursu (2023-2024 eğitim yılı) ortaöğrenim eğitim yardımı miktarı aylık 750,00 TL olarak belirtildi. Ödemeler Ekim ayından itibaren yapılacak.

Yükseköğrenim burs miktarı ise aylık 1.250,00 TL olarak açıklandı.

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VGM BAŞVURULARI NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Başvuru şekli ve zamanı Genel Müdürlüğü'nün internet sitesi üzerinden başvuru başlama tarihinden en az 15 gün önce duyurulur. Başvuru sonuçları yine buradan açıklanacak.

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