FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. VGM BURS ÜCRETİ 2023-2024: VGM burs başvurusu ne zaman, ücreti ne kadar? Başvuru şartları!

VGM BURS ÜCRETİ 2023-2024: VGM burs başvurusu ne zaman, ücreti ne kadar? Başvuru şartları!

22.09.2023 11:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

VGM burs ücreti ve başvuru tarihleri öğrenciler tarafından merak konusu oldu. Bilindiği üzere Vakıflar Genel Müdürlüğü Bursu her sene ilköğretim, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerine verilmektedir. Peki, 2023 VGM burs başvurusu ne zaman? VGM burs ücreti ne kadar, kaç TL?

VGM BURS ÜCRETİ 2023-2024: VGM burs başvurusu ne zaman, ücreti ne kadar? Başvuru şartları!

VGM burs ücreti ve başvuru tarihleri merak edildi. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından sağlanan burs yardımından yararlanmak isteyen öğrenciler arama motorlarında sorgulama yapıyor. Ortaöğrenim için burs başvuruları için geri sayım devam ediyor. VGM burs başvuru tarihleri ve detaylar haberimizde...

VGM BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

VGM burs başvuruları (ortaöğretim için) yakın zamanda başlayacak. Başvurular 1-15 Ekim tarihleri arasında gerçekleştilebilecek.

Yükseköğrenim burs başvuru tarihleri ise 2023 yılı YKS ve DGS ek yerleştirme tarihlerine göre belirlenecektir.

VGM BAŞVURULARI NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Başvuru şekli ve zamanı Genel Müdürlüğü'nün internet sitesi üzerinden başvuru başlama tarihinden en az 15 gün önce duyurulur. Başvuru sonuçları yine buradan açıklanacak.

VGM BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

VGM BURSU NE KADAR?

VGM bursu (2023-2024 eğitim yılı) ortaöğrenim eğitim yardımı miktarı aylık 750,00 TL olarak belirtildi. Ödemeler Ekim ayından itibaren yapılacak.

Yükseköğrenim burs miktarı ise aylık 1.250,00 TL olarak açıklandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bakan Yumaklı duyurdu! Bugün hesaplara yatıyorBakan Yumaklı duyurdu! Bugün hesaplara yatıyor
Yeni kredi anlaşması! 3,2 milyar dolar...Yeni kredi anlaşması! 3,2 milyar dolar...
Dolar/TL kurunda günün ilk rakamlarıDolar/TL kurunda günün ilk rakamları
Anahtar Kelimeler:
vgm bursu

En Çok Okunan Haberler

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Sevmek için yanına yaklaştı! Aniden burnunu koparttı

Sevmek için yanına yaklaştı! Aniden burnunu koparttı

Levi's, Tommy Hilfiger ve dahası! Ünlü moda markalarında %50'ye varan indirim

Levi's, Tommy Hilfiger ve dahası! Ünlü moda markalarında %50'ye varan indirim

Binlerce lira değerinde! Istakoz sipariş etti...

Binlerce lira değerinde! Istakoz sipariş etti...

Galibiyet kutlaması gündem yarattı! Yarı çıplak sahaya atladılar

Galibiyet kutlaması gündem yarattı! Yarı çıplak sahaya atladılar

Ekonomik, pratik, çevre dostu, sağlıklı! Çok satan su arıtma sürahisini sizin için inceledik

Ekonomik, pratik, çevre dostu, sağlıklı! Çok satan su arıtma sürahisini sizin için inceledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.