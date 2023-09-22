VGM BURS ÜCRETİ 2023-2024: VGM burs başvurusu ne zaman, ücreti ne kadar? Başvuru şartları!

VGM burs ücreti ve başvuru tarihleri merak edildi. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından sağlanan burs yardımından yararlanmak isteyen öğrenciler arama motorlarında sorgulama yapıyor. Ortaöğrenim için burs başvuruları için geri sayım devam ediyor. VGM burs başvuru tarihleri ve detaylar haberimizde...

VGM BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

VGM burs başvuruları (ortaöğretim için) yakın zamanda başlayacak. Başvurular 1-15 Ekim tarihleri arasında gerçekleştilebilecek.

Yükseköğrenim burs başvuru tarihleri ise 2023 yılı YKS ve DGS ek yerleştirme tarihlerine göre belirlenecektir.

VGM BAŞVURULARI NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Başvuru şekli ve zamanı Genel Müdürlüğü'nün internet sitesi üzerinden başvuru başlama tarihinden en az 15 gün önce duyurulur. Başvuru sonuçları yine buradan açıklanacak.

VGM BURSU NE KADAR?

VGM bursu (2023-2024 eğitim yılı) ortaöğrenim eğitim yardımı miktarı aylık 750,00 TL olarak belirtildi. Ödemeler Ekim ayından itibaren yapılacak.

Yükseköğrenim burs miktarı ise aylık 1.250,00 TL olarak açıklandı.

