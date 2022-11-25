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VGM bursu ne kadar? VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvuru ekranı!

25.11.2022 12:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

VGM burs başvuruları 21 Kasım Pazartesi günü itibariyle başladı. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından öğrencilere aylık 650,00 TL karşılıksız destek veriliyor. Başvuru işlemi kurumun internet sitesinden gerçekleştirilebiliyor. Konuya ilişkin detaylar öğrenciler tarafından merak konusu oldu. Peki, VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte VGM burs başvuru ekranı...

VGM bursu ne kadar? VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvuru ekranı!

VGM burs başvuruları için süreç 30 Kasım'da sona erecek. Her yıl yenilenen VGM burs başvuruları yükseköğrenim öğrencileri için devam ediyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden burs için geçtiğimiz günlerde yazılı açıklama yapılmıştı. İşte konuya dair detaylar ve VGM bursu başvur ekranı...

VGM BURSU NE KADAR?

VGM bursu 650,00 TL'dir. VGM bursu, aylık ve karşılıksız olarak öğrencilere verilir.

VGM BURS BAŞVURU SONÇUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

VGM bur başvurularının ne zaman belli olacağı konusunda henüz açıklamada bulunulmadı.

Açıklama yapıldığı takdirde haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir.

VGM BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Vakıflar Genel Müdürlüğü bursu için başvurular bugün itibariyle başladı. Başvuruyu tamamlamak için VGM'nin resmi sitesi üzerinden başvuru formu doldurmak gerekiyor. 21 Kasım – 30 Kasım 2022 tarihleri arasında başvuru formu aktif olarak kalacak. VGM burs şartlarını yerine getirmek adına burs başvuru formunda T.C. Kimlik Numarası, Baba Adı, İsim – Soy isim ve T.C. Kimlik Kartı Seri – No bilgileri isteniyor.
Burs şartları arasında ise öğrencilik halinin devam edip etmediği tespit ediliyor. Eğitim yılı içerisindeki not ortalamasının 4.00 üzerinden 2.00’ın altında olması ise başvurunun olumsuz sonuçlanmasına neden olur. Öğrenci hakkında kararlaştırılmış hapis cezası bulunması ise başvuru için engel teşkil ediyor.

VGM BURS BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliğinin “Burs Verilmeyecek Öğrenciler” başlıklı 5. Maddesinin (1) fıkrasına göre;

a) Sürekli bir işte çalışarak en az asgari ücret düzeyinde ücret alan veya gelire sahip öğrencilere,

b) Yabancı uyruklu öğrencilere,

c) Polis Akademisi ile askeri okul öğrencilerine,

ç) Ek süre öğrenim gören öğrencilere,

d) Yüksek lisans ve doktora öğrencilerine,

e) Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrencilere,

f) Genel Müdürlükten muhtaç aylığı alan öğrencilere,

g) Bir önceki eğitim yılında Genel Müdürlük bursundan yararlanmaktayken başarısız olma nedeniyle bursu kesilen öğrencilere yükseköğrenim bursu verilmez.

Ancak aynı maddenin (2) fıkrasına göre;

Genel Müdürlüğün bağlı olduğu Bakanın onayı ile Türkiye’ye eğitim için gelmiş yabancı uyruklu öğrencilere Genel Müdürlükçe belirlenecek burs kontenjanının %10’u kadar kontenjan ayrılarak burs verilebilir.

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