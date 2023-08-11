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VGM PERSONEL ALIMI 2023 BAŞVURU ŞARTLARI: VGM personel alımı ne zaman, şartları nelerdir, nasıl başvurulur? KPSS ile 90 personel alınacak

11.08.2023 15:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

VGM personel alımı şartları merak konusu oldu. Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne mühendis, avukat, mimar, büro personeli, müze araştırmacısı, veteriner ve şehir plancısı gibi pozisyonlara sözleşmeli personel alımı yapılacağı kaydedildi. Peki, 2023 VGM personel alımı ne zaman? VGM personel alımı başvuru şartları neler, nasıl başvurulur?

VGM PERSONEL ALIMI 2023 BAŞVURU ŞARTLARI: VGM personel alımı ne zaman, şartları nelerdir, nasıl başvurulur? KPSS ile 90 personel alınacak

VGM personel alımı şartları ile ilgili araştırmalar 11 Ağustos 2023 Cuma günü hız kazandı. Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne KPSS puan sıralamasına göre 90 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirilecek. VGM personel alımı başvuru şartları merak konusu oldu. İşte VGM personel alımı ile ilgili detaylar...

VGM PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

VGM personel alımı başvuruları, bugün (11 Ağustos 2023) itibarıyla başladı.

Başvuru süreci 25 Ağustos 2023'te sona erecek.

VGM PERSONEL ALIMI 2023 BAŞVURU ŞARTLARI

VGM PERSONEL ALIMI ŞARTLARI NELER?

İşte VGM personel alımı şartları:

"657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen genel şartları taşımak.

Arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

Başvurunun son günü itibarıyla aranan genel ve özel nitelikleri taşımak ve belgelendirmek.

Görevini yapmaya engel vücut ve akıl sağlığı ile engeli bulunmamak. (Atanmaya hak kazanan adaylardan tam teşekküllü devlet hastanesinden sağlık kurulu raporu istenilecektir.)

Son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış, 35 yaşını doldurmamış olmak.

Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta iken görevden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak.

ÖSYM tarafından yapılan 2022 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak ve özel şartlarda belirtilen puan türlerinden asgari puanı almış olmak.

Adayların son başvuru tarihi itibarıyla, pozisyonlar için belirlenen öğrenim ve bölüm mezunu olmaları gerekir.

Mühendis, Mimar ve Şehir Plancısı pozisyonlarına başvuracak adaylar için arazi-şantiye şartlarında çalışmaya ve seyahat etmeye engel olabilecek sağlık sorunu bulunmamak.

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1. maddesinde belirtilen "Öğrenim durumu itibariyle ihraz edilen ve ekli 4 sayılı cetvelde yer alan unvanlara ilişkin pozisyonlara ek 4 üncü madde çerçevesinde atanmak suretiyle unvan değişikliği yapanlar" hariç,herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda başvuruda bulunacağı pozisyon unvanında 4/B sözleşmeli personel olarak çalışmıyor olmak.

Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri hâlinde sözleşmenin bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmüne uygun olması.

Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilenler ile istenen belgeleri ibraz edemeyenlerin başvuruları geçersiz sayılacak, sözleşmesi yapılmış olsa dahi iptal edilecek, hakkında yasal işlem yapılacaktır."

VGM PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Konuya dair yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Adayların KPSS puanı, mezuniyet, adli sicil, askerlik ve kimliğine dair bilgiler e-Devlet üzerinden ilgili kurumların web servisleri aracılığı ile temin edileceğinden adaylardan başvuru aşamasında bu belgeler istenilmeyecektir. Adayların söz konusu bilgilerinde hata mevcut ise başvuru yapmadan önce ilgili kurumlardan gerekli güncelleme/düzeltmeleri yaptırmaları gerekmektedir. Asıl olarak kazanan adayların ibraz edecekleri belgeler ayrıca yayımlanacaktır. Mezuniyet bilgileri otomatik olarak gelmeyen adaylar başvuru güncel bilgilerini manuel olarak giriş yapıp, onaylı diploma örneği veya mezuniyet belgelerini pdf formatında e-Devlet üzerinden yükleyeceklerdir."

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