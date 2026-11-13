VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

Dün alış ağırlıklı seyreden aralık vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,64 artışla 15.360,00 puandan tamamlamıştı. Endeks kontratı akşam seansında ise kazançlarının bir kısmını geri vererek 15.316.00 puandan işlem gördü.

Aralık vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 0,26 altında 15.320,00 puandan işlem görüyor. Küresel piyasalar, Nvidia Üst Yöneticisi (CEO) Jensen Huang'ın istifası, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz artıracağına yönelik beklentiler ve devam eden jeopolitik risklerin etkisiyle karışık seyrediyor.

Analistler, bugün yurt içinde piyasa katılımcıları anketi ve cari işlemler dengesinin, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde dış ticaret dengesi ve büyüme ile ABD'de Üretici Fiyat Endeksinin (ÜFE) takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 15.200 ve 15.100 puanın destek, 15.400 ve 15.500 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının eylülde 2 milyar 393,8 milyon dolar fazla vereceği tahmininde bulundu. Ekonomistler, cari işlemler hesabının bu yıl ise 45 milyar 317 milyon dolar açık vereceğini tahmin etti.

Kaynak: AA | Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır