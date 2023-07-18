Vize krizi sonrası ortaya çıktı! Türk pasaportu 3 sıra birden yükseldi: 114 ülkeye vizesiz giriş

Avrupa Birliği ve Schengen ülkelerine vize başvuruları 2021’e kıyasla yüzde 258 artarak 7,5 milyona ulaştı. En çok başvuru yapan ülkelerin başında ise Türkiye geliyor. 2021’de 271.997 kişi vize başvurusunun gerçekleştirildiği Türkiye’de bu rakamın 2022’de yaklaşık 800 bine dayandığı kaydediliyor.

Ancak Schengen Visa Info tarafından geçtiğimiz günlerde paylaşılan verilere göre de 2022 yılında vize başvurusu en çok reddedilen ülke Cezayir olurken; bu ülkeyi sırasıyla Hindistan ve Türkiye’nin izlediği görülüyor. Vizelerin reddedilmesinin gerekçeleri ise ülkelere göre farklılık gösterirken, genel olarak 2022’de listede reddin düştüğü ülke ise Türkiye oldu.

DÜNYANIN EN GÜÇLÜ PASAPORTLARI BELİRLENDİ

Küresel ölçekte vatandaşlık ve oturum danışmanlığı hizmeti veren Henley & Partners’ın, Hava Taşımacılığı Birliği'nin (IATA) özel ve resmi verilerine dayanarak 3 ayda bir güncellediği dünyanın en çok güçlü pasaportları listesi açıklandı. Listede sıralamada dikkat çekici değişliklerin yaşandığı görüldü. Açıklanan raporda Japonya, son beş yılda ilk kez birincilikten üçüncülüğe geriledi. Singapur pasaportu, dünyanın 227 turistik noktasından 192 ülkeye vizesiz giriş ile dünyanın en güçlü pasaportu oldu. Almanya, İtalya ve İspanya 190 ülkeye girişle ikinci sıraya yükselirken, Japon pasaportu sahipleri ise 189 ülkeye vizesiz girişle Avusturya, Finlandiya, Fransa, Lüksemburg, Güney Kore ve İsveç olmak üzere diğer altı ülkenin vatandaşlarına katılarak üçüncü sırada yer aldı.

ABD PASAPORTUNDA DÜŞÜŞ SÜRÜYOR

Raporda ilk 10'da yer alan ülkeler arasında olan ABD, son on yılda listede puanını en az artıran ülke oldu ve 2013 ile 2023 yılları arasında sadece 12 ilave destinasyona vizesiz erişim sağladı. Buna karşılık Singapur puanını 25 artırarak son 10 yılda sıralamada beş basamak yükselerek bir numaraya yerleşti. Afganistan, Irak ve Suriye vizesiz seyahatte sadece 27 puan alarak listenin en alt sıralarında yer almaya devam ederek dünyanın en zayıf üç pasaportu oldu.

TÜRK PASAPORTU İLE 114 ÜLKEYE VİZESİZ GİRİŞ

1 Ocak 2023'te yayınlanan raporda 53. sırada yer alan Türkiye'nin, üç basamak birden yükselerek 50. sıraya geldiği bilgisini paylaşan şirketin Türkiye Direktörü Burak Demirel, "Bu sonuçla Türkiye pasaportu ile vizesiz girilebilen ülke sayısı 114'e yükselmiş oldu." ifadelerini kullandı.

Ayrıca raporda 90 ülkeden gelen ziyaretçilerin ön vizesiz giriş yapmasına izin veren Türkiye, dünya çapında ülkeler arasında 45. sırada yer aldı.

100 BİN DOLARA VATANDAŞLIK

Yatırım yoluyla vatandaşlık ve oturum programlarında Karayipler, Avusturya, Yunanistan, İspanya ve İtalya’nın şu anda en öne çıkan programlar arasında yer aldığı ifade edildi. 100 bin dolardan başlayan ve 8 milyon euroya giden yatırım miktarlarıyla program şartlarının her ülkeye göre farklılık gösterdiğini belirten Demirel şunları kaydetti:

“Grenada, St. Lucia, Antigua ve Barbuda, St. Kitts ve Nevis gibi Karayip ülkelerinde minimum bağış miktarı 100 bin dolardan başlıyor ve süreçler 6-8 ay sürüyor. Karayipler’de elde edilen vatandaşlıklarla İngiltere, Hong Kong, Singapur, Çin, Rusya, İsrail ve Şengen bölgesi dahil birçok ülkeye vizesiz girilebiliyor. Direkt vize serbestliği gibi düşünebiliriz. Ülkenin ekonomik kalkınmasına katkıda bulunan yabancı bireylere ve ailelerine bir vatandaşlık sertifikası ile vatandaşlık verilmesine izin veren ve Avrupa’da yaşama imkanı sağlayan Doğrudan Yatırım Yoluyla İstisnai Hizmetler için Vatandaşlığa Kabul Yoluyla Malta Vatandaşlığı Programı için ise minimum 600 bin euro bağış yapmak gerekiyor. Yatırım Yoluyla Avusturya Vatandaşlık Programı ise programlar arasında en üst segment olarak yerini alıyor. Avusturya önceden ikamet şartı olmaksızın ülke ekonomisine önemli bir yatırım yaparak vatandaşlık elde etme imkanı sunuyor. Portekiz hükümeti tarafından kapatılma kararı alınan ve 280 bin euro gayrimenkul yatırımıyla mümkün olan Portekiz Altın Oturum İzni Programı’na ise başvurular hala devam ediyor. Yunanistan oturum programı için 250 bin euro gayrimenkul yatırımı, İspanya oturum programı için 500 bin euro gayrimenkul yatırımı, İtalya oturum programı için ise 250 bin euro finansal yatırım yapmak gerekiyor.”



