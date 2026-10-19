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Volkswagen'de çalışanlara kötü haber! Maaşlar 2030’a kadar dondurulabilir

Almanya'nın en büyük sendikası IG Metall, Alman otomotiv üreticisi Volkswagen (VW) Grubu’nun, dünya genelindeki yaklaşık 660 bin çalışanının maaşlarına 2030'a kadar zam yapmamayı planladığını bildirdi.

Volkswagen'de çalışanlara kötü haber! Maaşlar 2030’a kadar dondurulabilir

IG Metall tarafından yapılan açıklamada, Volkswagen Avrupa ve Dünya Genel İşyeri Konseyinin işçilere gönderdiği mesajda, şirket yönetiminin insan kaynakları yöneticilerine mevcut toplu sözleşme ücret seviyelerini koruma ve tüm maaş artışlarını askıya alma talimatı verdiği belirtildi.

"SIFIR ZAM" POLİTİKASI

Sendika, ekim ayının başından itibaren yürürlüğe girdiği belirtilen bu yeni direktif nedeniyle çalışanların 2030'a kadar uygulanacak "sıfır zam" politikası kapsamında en az yüzde 10'luk satın alma gücü kaybıyla karşı karşıya kalabileceğini açıkladı.

İŞÇİ TEMSİLCİLERİNDEN SERT DİRENİŞ SİNYALİ

Volkswagen yönetiminin söz konusu adımını "gerçek dışı" olarak nitelendiren sendika, plana karşı sert direniş göstereceğini duyurdu.

IG Metall tarafından, otomotiv ve metal sektörlerindeki yapısal sorunların ücret kesintileriyle çözülemeyeceği, personel maliyetlerinin toplam satış maliyetleri içinde oldukça düşük bir paya sahip olduğu aktarıldı.

660 BİNDEN FAZLA ÇALIŞAN VAR

VW Grubu dünya genelinde 660 binden fazla çalışan istihdam ediyor. Almanya genelinde yaklaşık 275 bin çalışanı bulunan grupta, 130 bin işçi doğrudan şirket içi toplu iş sözleşmesi kapsamında yer alıyor.

IG Metall, ülke genelindeki metal ve elektrik endüstrisinde çalışan yaklaşık 3,7 milyon işçinin yanı sıra Volkswagen çalışanları için de yüzde 5'lik maaş artışı talep ediyor.

Volkswagen yönetiminin resmi olarak taleplerini sunmadığını belirten sendika yetkilileri, "sıfır zam" planının gelecekteki müzakerelerin ne kadar zorlu geçeceğinin bir göstergesi olduğunu kaydetti.

Volkswagen de çalışanlara kötü haber! Maaşlar 2030’a kadar dondurulabilir 1

Tarihinin en büyük yapılanma sürecinden geçen Volkswagen Grubu bünyesinde yeni toplu iş sözleşmesi müzakerelerinin kasım ayı sonunda başlaması bekleniyor.

Söz konusu görüşmeler, Audi, MAN ve Porsche gibi grup iştiraklerini de kapsayan metal ve elektrik mühendisliği sektörüne yönelik genel sözleşmeleri etkileyecek.

GRUPTA BÜYÜK DÖNÜŞÜM VE İSTİHDAM KESİNTİSİ ÇALIŞMALARI

Yaklaşık bir ay önce mevcut toplu iş sözleşmelerini fesheden Volkswagen yönetimi, grup genelindeki mevcut azaltma planlarına ek olarak gelecek yıllarda dünya çapında 50 bin istihdamı daha azaltmayı hedefliyor.

Bu programların detayları işçi temsilcileriyle müzakere edilmeye devam ederken, şirketin Emden, Hannover ve Zwickau'daki fabrikaları ile Audi’nin Neckarsulm tesisinin 2031-2034 yıllarından sonraki durumu belirsizliğini koruyor.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Volkswagen Almanya
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