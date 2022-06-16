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Wall Street'in en büyüklerinden altın tahmini geldi! Fed faiz kararı sonrası dikkat çeken açıklama...

16.06.2022 08:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın ve dolar fiyatları ABD Merkez Bankası Fed'in faiz kararı ile yatırımcıların odağına yerleşti. Fed 28 yılın en sert faiz artışına giderken ABD'li dev yatırım bankasından altın fiyatları için yeni bir tahmin yapıldı. Peki altın fiyatları yükselecek mi, düşecek mi? Bugün Dolar/TL ne kadar, kaç TL? İşte altın ve döviz fiyatlarına ilişkin son dakika haberinin detayları ve anlık, canlı, güncel piyasa rakamları...

Wall Street'in en büyüklerinden altın tahmini geldi! Fed faiz kararı sonrası dikkat çeken açıklama...

ABD merkez bankası Fed merakla beklenen faiz kararını açıkladı. Banka, faiz oranını 0,75 baz puan artırarak 28 yılın en sert artışına imza attı. FOMC toplantısının ardından basın toplantısı düzenleyen Fed Başkanı Powell, "Faiz artırımlarının devam etmesinin uygun olacağını öngördük. Bugünkü perspektiften baktığımızda gelecek toplantımızda 50 baz puan veya 75 baz puan faiz artırımı en olası görünen seçenekler" diye konuştu.

Faiz artırım hızının gelen verilere ve ekonominin gelişen görünümüne bağlı olmaya devam edeceğini vurgulayan Powell, "Bugünkü 75 baz puanlık faiz artırımı alışılmadık şekilde büyük bir artırımda ve bu faiz artırım büyüklüğünün sıradan, sürekli hale gelmesini beklemiyorum" ifadelerini de kullandı.

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Powell, Fed üyelerinin faizler konusundaki kararlarının her toplantıda gelen verilere göre vermeye devam edeceklerini ifade ederken, piyasa ile olan iletişimlerinde olabildikleri kadar açık olmayı sürdüreceklerini de belirtti.

BARCLASY'TAN TEMMUZ UYARISI

Fed'in Haziran ayında 75 baz puanlık faiz artırımına gideceğini öngören ilk büyük banka olan Barclays, Fed Başkanı Powell Temmuz'da 75 baz puanlık bir artırımın olabileceği ifade etse de, 50 baz puanlık bir artırım beklediklerini bildirdi.

Barclays ekonomistleri dün gece yayınladıkları yatırımcı notunda, "Fed'in 27 Temmuz toplantısında 50 baz puanlık artırıma geri dönmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandılar. Ekonomistler, tüketim ve ABD konut piyasasının yavaşlamakta olduğuna dair işaretlere dikkat çektiler.

ONS ALTIN VE GRAM ALTIN

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Piyasalar karar öncesi sakin bir seyir izlerken, kararın açıklanması sonrasında dalgalandı. Ons altın fiyatları, Fed öncesi 1820 dolar seviyesinde hareket ederken Fed Başkanı Jerome Powell'ın piyasaya verdiği ipuçlarıyla beraber yükselişe geçti. Yüzde 1,5’ten fazla değer kazanarak 1841 dolar seviyesine kadar yükselen değerli metal bu sabah 1832 dolarda artı bölgede hareket ediyor. Dün 1006 liradan günü kapatan gram altın fiyatı ons altının değer kazanmasından destek alarak kararın açıklanması sonrası piyasaların kapalı olduğu saatte yüzde 1,40 yükselişle 1017 liranın üzerini gördü. Altının gram fiyatı şu sıralar kapanışa göre yüzde 1’e yakın değer kazanarak 1015 liradan alıcı ile buluşuyor.

DOLAR VE EURO

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Dolar endeksi ise Fed'in kararı öncesi 105 seviyelerinin üzerinde hareket ederken şu sıralar yüzde 0,1 düşüşle 104,7 seviyesinde bulunuyor. ABD 10 yıllık tahvil faizleri ise Fed öncesi yüzde 3,41 seviyesindeyken, Powell ile beraber yüzde 3,35’e geriledi. Karar öncesinde gün boyunca 17,23-17,28 seviyeleri arasında hareket eden Dolar/TL kuru ise bu sabah itibariyle 17,26 lira seviyelerinde hareket ediyor. Aynı dakikalarda euro/TL ise 18,01 seviyesinden el değiştiriyor.

GOLDMAN SACHS’TAN ALTIN TAHMİNİ

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Wall Street’in büyük bankalarından olan Goldman Sachs son yayımladığı raporunda altın fiyatları için tahminlerini paylaştı. 3 aylık altın tahminini 2 bin 300 dolardan 2 bin 500 dolara çıkarak dev bankanın 6 aylık tahmini ise 2 bin 500 dolardan 2,100/2,300 dolara revize etti. Kurum 12 ay sonrası için tahminini ise 2 bin 500 dolar olarak açıkladı.

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