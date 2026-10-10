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Whatsapp'ta patronun dedikodusunu yaptı, işten çıkarıldı! Mahkemeden şaşırtan karar

Aynı işyerinde çalışan iki işçi, Whatsapp’ta patronun dedikodusunu yaptığı iddiasıyla kovuldu. Yıllar süren davada son noktayı koyan Bölge Adliye Mahkemesi (BAM), çalışanların kendi aralarında yaptığı gizlilik içeren kişisel görüşmeler yapmış olmasının işyerinde olumsuzluklara yol açmadığına dikkat çekerek davacı işçiyi işe iade etti.

Whatsapp'ta patronun dedikodusunu yaptı, işten çıkarıldı! Mahkemeden şaşırtan karar

Aynı işyerinde çalışan iki işçi, Whatsapp’ta patronun dedikodusunu yaptığı iddiasıyla tazminatsız kovuldu.

İŞ MAHKEMESİ DAVANIN REDDİNE HÜKMETTİ

İddiaya göre M.N. ile G.Ü. isimli iki işçi, WhatsApp yazışmalarında işyerine dair düşüncelerini paylaştı. Konuyla alakalı şikayetleri değerlendiren işveren, WhatsApp’ta yapılan dedikoduların işyerinde olumsuzluklara yol açtığını öne sürüp iki işçiyi de kovdu. İş Mahkemesi’nin kapısını çalan M.N., iş akdinin feshi haksız olduğunu bu nedenle feshin geçersizliğinin tespiti ile işe iadesine, işe başlatılmaması halinde ödenecek 4 aya kadar işe başlatmama tazminatı ve en fazla 4 aylık boşta geçen süre ücreti miktarlarının davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etti.

Davalı işveren de ilgili yazışma içeriklerinde G. Ü.ve davacının iş yeri ve çalışma arkadaşları hakkında dedikodu düzeyinde konuşmalar gerçekleştirildiği, bir takım çalışanlar hakkında hakaret düzeyinde ifadeler kullanıldığı, yine bir takım işçilerin iş yerinde gizlice çekildiği anlaşılan fotoğraflarının paylaşıldığını ileri sürdü. Bu durumda davalı işverenden iş akdinin devamının beklenemeyeceğini anlaşıldığını, davacının eylemlerinin yoğunluğu ve G.Ü. isimli işçinin de işten çıkarıldığını dile getirdi. İş Mahkemesi, davanın reddine hükmetti.

Whatsapp ta patronun dedikodusunu yaptı, işten çıkarıldı! Mahkemeden şaşırtan karar 1

BAM'DAN DİKKAT ÇEKEN KARAR

Davacı avukatı kararı istinafa taşıdı. Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 12. Hukuk Dairesi, her iki tarafın da ifadelerini değerlendirdi. WhatsApp yazışmalarıyla alakalı Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin, "Whatsapp sistemi, telefon ve internet ortamında internet vasıtası ile iletişimi gerçekleştiren bir sistemdir. Burada kişi, kişiler ile iletişime geçtiği gibi gruplar kurarak grup içiresinde iletişim gerçekleştirilmektedir. Ancak bu sistem kendi içinde korunan ve 3. kişilere kapalı bir konumdadır. Dolayısı ile işçilerin iş akışını bozmadığı ve çalışmaların etkilemediği sürece bir grup kurmaları ve burada iletişim içinde olmaları yasak değildir. İşçilerin bu kapsamda burada iletişimlerinin kişisel veri olarak da korunması esastır. Somut uyuşmazlıkta, WhatsApp konuşmaları gizlilik içeren kişisel veri niteliğinde olduğundan, salt nasıl temin edildiği anlaşılamayan bu yazışmalara dayanılarak iş aktinin feshi haksız olup, kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı taleplerinin kabulü yerine reddi hatalıdır" şeklindeki kararına dikkat çekildi.
Whatsapp ta patronun dedikodusunu yaptı, işten çıkarıldı! Mahkemeden şaşırtan karar 2

İŞÇİNİN İŞE İADESİNE KARAR VERİLDİ

BAM kararında şöyle denildi: "Somut uyuşmazlıkta, davacı işçi ile davalı işverenin diğer bir çalışanın WhatsApp uygulaması üzerinden kişisel görüşmeler yaptığı, bu görüşmelerin gizlilik içeren kişisel veri niteliğinde olduğu, mevcut delil durumuna göre söz konusu yazışmaların iş yerinde olumsuzluklara neden olduğuna ilişkin dosyada delil bulunmadığı ortadadır. Bu hali ile iş sözleşmesinin haklı ya da geçerli nedenle feshedildiğinin kanıtlanamadığı anlaşıldığından, işveren tarafından yapılan feshin geçersizliği ile davacının işe iadesine karar verilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır. Açıklanan sebeplerle davacı vekilinin istinaf nedenleri yerinde görülerek, ilk derece mahkemesi kararı kaldırılarak davacının işe iade talebinin kabulüne karar vermek gerekmiştir. Davacı vekilinin istinaf başvurusunun kabulü ile, ilk derece mahkemesi kararının kaldırılmasına, davanın kabulü ile işverence yapılan feshin geçersizliğine, davacının işe iadesine hükmedilmiştir."

Whatsapp ta patronun dedikodusunu yaptı, işten çıkarıldı! Mahkemeden şaşırtan karar 3

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
çalışan patron
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