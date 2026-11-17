Dolandırıcılar, WhatsApp'ın ekran paylaşımı özelliğini kullanarak vatandaşları hedef almaya devam ediyor. Düşük faizli kredi vaadine kanan bir vatandaş, dolandırıcıların telefonuna uzaktan erişim sağlaması sonucu 83 bin lirasını kaybetti. Kredi başvurusunun sonuçlanmasını beklerken hesabındaki parayı dolandırıcıların verdiği IBAN'a gönderen mağdur, soluğu emniyette aldı.

Kredi çekerek borçlarını kapatmak isteyen Süleyman Ünlü'nün karşısına internette düşük faizli kredi ilanı çıktı. Başvurusunu yaptıktan bir gün sonra 850'li bir numaradan aranan Ünlü'ye dijital imza ve fotoğraf işlemleri için şubeye gitmesine gerek olmadığı söylendi.

Dolandırıcılar, işlemleri tamamlamak bahanesiyle WhatsApp üzerinden görüntülü görüşme başlatarak ekran paylaşımını devreye soktu. Ünlü, o sırada telefonundaki işlemleri karşı tarafın görebildiğini ve cihazına uzaktan erişim sağlandığını fark etmedi.

EKRAN PAYLAŞIMIYLA TELEFONUNU KONTROL ETTİLER

300 bin liralık kredi başvurusunda bulunan Süleyman Ünlü, dolandırıcıların yönlendirmesiyle WhatsApp üzerinden ekran paylaşımını açtı. Bu yöntemle telefonundaki işlemlere erişim sağlayan dolandırıcılar, cihazını uzaktan kontrol edebildi. Ünlü, dolandırıcıların kendisini nasıl yönlendirdiğini de uygulamalı olarak gösterdi.

Show Haber'e konuşan Ünlü, dolandırıcıların kredi başvurusunu onaylamak için hesabını artıya geçirmeleri gerektiğini söylediğini belirtti. Dolandırıcıların yönlendirmesiyle para transferi yaptığını anlatan Ünlü, yaşananları şöyle aktardı:

“Bana, hesabımın ekside olduğunu ve bu nedenle kredi verilemediğini söylediler. Kredinin onaylanabilmesi için önce hesabımı artıya geçirmeleri gerektiğini belirttiler. Söyledikleri işlemleri yapmamı istediler. Önce kredi kartımdaki parayı kendi hesaplarına, ardından da verdikleri IBAN'a aktardılar.”

83 BİN LİRASI DOLANDIRICILARIN HESABINA GİTTİ

Kredi başvurusunun olumlu sonuçlanmasını bekleyen Süleyman Ünlü, hesabındaki 83 bin liranın dolandırıcıların verdiği IBAN'a aktarıldığını fark etti. Yaşadığı olayın ardından Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerine giderek şikâyetçi oldu.

Yaşadığı mağduriyeti anlatan Ünlü, bir anlık güven nedeniyle parasını kaybettiğini belirterek şöyle konuştu:

“Bir anlık güvenle hareket ettim ve paramızı kaybettik. Kredi başvurusunun olumlu sonuçlanmasını beklerken hesabımızdaki 83 bin lira da dolandırıcıların verdiği IBAN'a aktarıldı.”