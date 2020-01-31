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Wyndham, Avrupa’daki ilk La Quinta markalı otelini İstanbul’da açtı

EKONOMİ HABERLERİ  | 31.01.2020 15:22 | Son Güncelleme

Dünya otelcilik sektörü devlerinden Wyndham, portföyüne en son katılan markası La Quinta’nın Amerika kıtaları dışındaki ilk otelini İstanbul’da açtı.Türkiye’de 80’in üzerinde oteli bulunan Wyndham Hotels & Resorts, portföyüne en son katılan markası La Quinta’nın Amerika kıtaları dışındaki ilk otelini İstanbul Güneşli’de açtı.

Dünya otelcilik sektörü devlerinden Wyndham, portföyüne en son katılan markası La Quinta’nın Amerika kıtaları dışındaki ilk otelini İstanbul’da açtı.

Türkiye’de 80’in üzerinde oteli bulunan Wyndham Hotels & Resorts, portföyüne en son katılan markası La Quinta’nın Amerika kıtaları dışındaki ilk otelini İstanbul Güneşli’de açtı. Wyndham Hotels & Resorts, Kuzey Amerika ve Latin Amerika’da bulunan 900’ün üzerindeki oteliyle üst-orta segmentinin önemli markası La Quinta’nın otel franchise ve yönetim faaliyetlerini 2018 yılında satın alarak, marka yelpazesini güçlendirmişti.

Wyndham Hotels & Resorts EMEA Başkanı ve Genel Müdürü Dimitris Manikis, açılan yeni otel ile alakalı, "Kaliteli, güvenilir hizmeti ve misafirlere sunduğu harika deneyimlerle uzun yıllardır tanınan La Quinta markasını Avrupa’ya getirmekten ve marka arzımızı Türkiye gibi önemli bir pazarda genişletmekten büyük bir heyecan duyuyoruz. La Quinta’nın Wyndham ailesine katılmasının ardından, markayı dünya çapında büyütmek için muazzam fırsatlar gördük. İstanbul yalnızca 2018’de 13 milyonun üzerinde uluslararası ziyaretçi ağırlayarak tüm zamanların rekorunu kırdı ve tarihi, kültürel ziyaretler ve iş seyahatleri açısından inanılmaz çeşitlilikte imkanlar sunuyor. Ziyaretçiler için dünyanın en cazip şehirlerinden olan İstanbul, La Quinta’yı Avrupa ile buluşturmak için mükemmel bir seçenek oldu." dedi.

La Quinta by Wyndham İstanbul Güneşli’nin açılmasıyla, Türkiye’de şu ana kadar Ramada ve Ramada Encore by Wyndham, Wyndham, Wyndham Grand, TRYP ve Hawthorn Suites by Wyndham markalarıyla faaliyet gösteren Wyndham Hotels & Resorts, pazardaki marka çeşitliliğini de artırmış oldu. Wyndham Hotels & Resorts yakın zamanda TRYP by Wyndham İstanbul Topkapı, Ramada Encore by Wyndham İstanbul Basın Ekspres, Wyndham Grand Kayseri, Wyndham Çerkezköy otellerini ve Van ve Mardin’de birer Ramada by Wyndham otelini açarak, Türkiye’de çeşitli markalarıyla büyümesini sürdürdü.

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