Wyndham, Avrupa’daki ilk La Quinta markalı otelini İstanbul’da açtı

La Quinta by Wyndham İstanbul Güneşli’nin açılmasıyla, Türkiye’de şu ana kadar Ramada ve Ramada Encore by Wyndham, Wyndham, Wyndham Grand, TRYP ve Hawthorn Suites by Wyndham markalarıyla faaliyet gösteren Wyndham Hotels & Resorts, pazardaki marka çeşitliliğini de artırmış oldu. Wyndham Hotels & Resorts yakın zamanda TRYP by Wyndham İstanbul Topkapı, Ramada Encore by Wyndham İstanbul Basın Ekspres, Wyndham Grand Kayseri, Wyndham Çerkezköy otellerini ve Van ve Mardin’de birer Ramada by Wyndham otelini açarak, Türkiye’de çeşitli markalarıyla büyümesini sürdürdü.