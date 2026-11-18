"Yabancı Yatırımcılara Düzenlenecek İkamet İzinlerine Dair Karar" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre; Türkiye’de çalışmayan ancak belirtilen tutarlar çerçevesinde yatırım yaparak şahıslar ile bunların yabancı eşi, kendisinin ve eşinin ergin olmayan veya bağımlı yabancı çocuğuna düzenlenecek ikamet izni ve süreleri belirlendi. Buna göre; en az 150 bin ABD doları veya karşılığı döviz tutarında yatırım yapan yabancılara 3 yıl süreli ikamet izni düzenlenebilecek. Yatırım tutarının en az 200 bin ABD doları veya karşılığı döviz olması durumunda ise izin süresi 5 yıl olacak.

YATIRIMIN TESPİTİ

İkamet izinlerinin verilmesi için yabancıların belirtilen miktarda ABD Doları veya karşılığı döviz tutarının;

a) Mevduat ikamet izni süresinin yarısı süresince tutma şartıyla Türkiye’de faaliyet gösteren bankalara yatırdığının, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca,

b) Devlet borçlanma araçlarını ikamet izninin yarısı süresince tutma şartıyla satın aldığının Hazine ve Maliye Bakanlığınca,

c) Gayrimenkul yatırım fonu katılma payı veya girişim sermayesi yatırım fonu katılma payını ikamet izni süresinin yarısı süresince tutma şartıyla satın aldığının Sermaye Piyasası Kurulunca,

ç) Katkı payını, kapsamı Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurum tarafından belirlenen emeklilik planlarına dahil olma ve ikamet izni süresinin yarısı süresince sistemde kalma şartıyla bireysel emeklilik sistemine yatırdığının Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunca,

tespit edilmesi gerektiği belirtildi.

Bu Karar kapsamındaki yabancılara sunulacak hizmetler ile diğer işlemlere ilişkin usul ve esaslar İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenecek.

Diğer yandan kararda yer alan maddeye göre; bu Karara istinaden düzenlenecek ikamet izinleri 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 12 nci maddesi kapsamında değerlendirilmeyecek.

YATIRIM TUTARI VE İKAMET İZNİ SÜRESİ

Yatırım tutarı ve ikamet izni süreleri ise şu şekilde sıralandı:

En az 150.000 ABD Doları veya karşılığı döviz tutarı: 3 yıl

En az 200.000 ABD Doları veya karşılığı döviz tutarı: 5 yıl