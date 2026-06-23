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Yapay zeka odaklı yeniden yapılanmada 21 bin kişi işten çıkarıldı

Oracle, yapay zeka odaklı yeniden yapılanma kapsamında son bir yılda 21 bin çalışanını işten çıkardı. Şirketin iş gücü yüzde 13 azaldı.

Yapay zeka odaklı yeniden yapılanmada 21 bin kişi işten çıkarıldı

ABD merkezli yazılım şirketi Oracle, iş süreçlerini yapay zeka teknolojilerine göre yeniden yapılandırma stratejisi kapsamında son bir yılda 21 bin çalışanının işine son verdi.

ŞİRKETİN ÇALIŞAN SAYISINDA DİKKAT ÇEKEN DÜŞÜŞ

Şirketin yayınladığı son faaliyet raporuna göre, 31 Mayıs 2026 itibarıyla Oracle’ın tam zamanlı çalışan sayısı, geçen yılın aynı dönemindeki 162 bin seviyesinden 141 bine geriledi. Bu 21 bin çalışanı işten çıkarma, şirket iş gücünün yaklaşık yüzde 13’lük kısmına denk geliyor.

Yapay zeka odaklı yeniden yapılanmada 21 bin kişi işten çıkarıldı 1

YAPAY ZEKA ETKİSİ İŞ GÜCÜNÜ DEĞİŞTİRİYOR

Faaliyet raporunda, yapay zeka teknolojilerinin operasyonel süreçlere entegre edilmesinin iş gücünde kesintilere yol açtığı ve bu durumun gelecekte de devam edebileceği belirtildi.

ABD’li şirket, yönetim değişiklikleri, ürün geçişleri, stratejik uyumlanmalar ve satın almalar gibi nedenleri de işten çıkarmaların gerekçeleri arasında gösterdi.

Yapay zeka odaklı yeniden yapılanmada 21 bin kişi işten çıkarıldı 2

MALİ TABLOLARA VE OPERASYONEL RİSKLERE YANSIMA

Geniş çaplı işten çıkarmalar, Oracle'ın mali tablolarına da yansıdı. Şirketin son mali yılda gerçekleştirdiği kıdem tazminatı ödemeleri ve diğer yeniden yapılanma giderleri, Mayıs 2025'te kaydedilen 374 milyon dolardan 1,84 milyar dolara yükseldi.

Şirket yönetimi, yeniden yapılanma çabalarının iş süreçlerinde kesintilere yol açabileceği uyarısında bulundu. Organizasyonel değişikliklerin belirli rollerde nitelikli iş gücü açığı yaratması, bunun da verimlilik kaybına neden olarak şirket kazançlarını olumsuz etkilemesi bekleniyor.

Öte yandan, başta ABD’de olmak üzere teknoloji şirketleri, veri merkezleri gibi yapay zeka altyapılarını inşa etmek için yüz milyarlarca dolarlık bütçeler ayırırken, en büyük gider kalemlerinden biri olan iş gücü maliyetlerini azaltma yoluna gitmesi dikkati çekiyor.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
yapay zeka yazılım işten çıkarma
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