Yardım istemek için bankaya gitti, 650 bin TL borçla karşılaştı!

İstanbul Beylikdüzü’nde yaşayan 57 yaşındaki Sadık Demirkıran, nakit ihtiyacını karşılamak için bankadan 200 bin lira kredi çekti. İddiaya göre, kendisine yardımcı olacağını söyleyen kişi, bilgisi dışında açılan 450 bin liralık ek hesaptaki parayı kendi hesabına aktardı. Demirkıran, toplam borcunun 650 bin liraya ulaştığını, evine haciz işlemi başlatıldığını ve maaşına haciz geldiğini öne sürdü.

NAKİT İHTİYACI İÇİN ARKADAŞINDAN YARDIM İSTEDİ

Sadık Demirkıran, yaklaşık 2 yıl önce nakit paraya ihtiyaç duyunca bir arkadaşından borç istedi. Arkadaşının yönlendirdiği kişiyle birlikte bankaya giden Demirkıran, 200 bin lira kredi çektiğini düşünürken adına 450 bin liralık ek hesap da açıldığını iddia etti.

Yaşadıklarını anlatan Demirkıran, “Krediyi çekeceğiz dedi. 200.000 lirayı verdiler. Mobil bankacılığa yüklediler. 450.000 lira da artı ek hesap açmışlar bana. Ondan haberim yok” ifadelerini kullandı.

450 BİN LİRALIK EK HESAPTAN HABERİ OLMADIĞINI ÖNE SÜRDÜ

İddiaya göre, kendisine yardımcı olduğunu düşündüğü kişi, Demirkıran’ın hesabındaki 200 bin lirayı kendi telefonunu kullanarak ona gönderdi. Ancak ek hesaptaki 450 bin liranın da kendi hesabına aktarıldığı öne sürüldü. Demirkıran, tüm borcunu ödediğini düşünürken bankadan gelen bildirimler üzerine yeniden şubeye gitti.

Bankada yapılan görüşmede, destek hesaptan 450 bin lira çekildiği ve borcun henüz kapanmadığı bilgisinin verildiğini belirten Demirkıran, yaşadığı şaşkınlığı şu sözlerle anlattı:

“Benim bu kadar borcum yok dedim. Döküman istedim. Dökümanda hepsi ortaya çıktı.”

Hesabındaki paranın kendi bilgisi dışında kullanıldığını savunan Demirkıran, ek hesaptaki paranın söz konusu kişi tarafından kendi hesabına aktarıldığını söyledi.

PARANIN BAŞKASININ BORÇLARINI KAPATMAK İÇİN KULLANILDIĞINI İDDİA ETTİ

Demirkıran, kendisinden alınan paranın söz konusu kişi tarafından kendi borçlarını kapatmak için kullanıldığını öne sürdü. Karşı tarafın ödeme sözü verdiğini ancak borcun tamamının karşılanmadığını belirten Demirkıran, yaşadığı mağduriyeti şöyle anlattı:

“Borcu varmış. Borcunu kapatmış. Başkasına borcu varmış. Beni mağdur etti.”

Ödeme yapılacağı yönünde sözler aldığını ancak yalnızca küçük bir miktarın geri ödendiğini söyleyen Demirkıran, “Ödeyeceğim diyor, ödemiyor. Ödeyeceğim diyor, ödemiyor. Ödeme yaptı bana küçük bir miktar. Karşılamıyor yani” ifadelerini kullandı.

EVİNE HACİZ KÂĞITLARI GELİYOR, MAAŞINA HACİZ UYGULANIYOR

Show Haber’in ulaştığı, suçlamaların odağındaki kişi ise kendisine yöneltilen iddiaları reddetti. Demirkıran, toplam borcunun 650 bin liraya ulaştığını ve banka tarafından evine el konulduğunu öne sürdü.

Maaşına da haciz geldiğini ve evine icra kâğıtları gönderildiğini belirten Demirkıran, yaşadığı süreci şu sözlerle anlattı:

“Evime icra kağıtları geliyor. Evi haciz edecekler miş. Maaş çekemiyorum maaşıma haciz geldi.”

Demirkıran, kullanmadığını belirttiği paranın borcunu ödemek zorunda kalmak istemediğini ifade ederken, yaşadığı olayın ardından borç yükü ve icra işlemleriyle karşı karşıya olduğunu söyledi.