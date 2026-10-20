FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Yardım istemek için bankaya gitti, 650 bin TL borçla karşılaştı!

İstanbul Beylikdüzü’nde 200 bin lira kredi çeken 57 yaşındaki adam, iddiasına göre bilgisi dışında açılan 450 bin liralık ek hesapla 650 bin lira borçla karşı karşıya kaldı. Süreç, icra ve haciz işlemlerine kadar uzandı.

Yardım istemek için bankaya gitti, 650 bin TL borçla karşılaştı!
Aleyna Türkmen

İstanbul Beylikdüzü’nde yaşayan 57 yaşındaki Sadık Demirkıran, nakit ihtiyacını karşılamak için bankadan 200 bin lira kredi çekti. İddiaya göre, kendisine yardımcı olacağını söyleyen kişi, bilgisi dışında açılan 450 bin liralık ek hesaptaki parayı kendi hesabına aktardı. Demirkıran, toplam borcunun 650 bin liraya ulaştığını, evine haciz işlemi başlatıldığını ve maaşına haciz geldiğini öne sürdü.

Yardım istemek için bankaya gitti, 650 bin TL borçla karşılaştı! 1

NAKİT İHTİYACI İÇİN ARKADAŞINDAN YARDIM İSTEDİ

Sadık Demirkıran, yaklaşık 2 yıl önce nakit paraya ihtiyaç duyunca bir arkadaşından borç istedi. Arkadaşının yönlendirdiği kişiyle birlikte bankaya giden Demirkıran, 200 bin lira kredi çektiğini düşünürken adına 450 bin liralık ek hesap da açıldığını iddia etti.

Yaşadıklarını anlatan Demirkıran, “Krediyi çekeceğiz dedi. 200.000 lirayı verdiler. Mobil bankacılığa yüklediler. 450.000 lira da artı ek hesap açmışlar bana. Ondan haberim yok” ifadelerini kullandı.

Yardım istemek için bankaya gitti, 650 bin TL borçla karşılaştı! 2

450 BİN LİRALIK EK HESAPTAN HABERİ OLMADIĞINI ÖNE SÜRDÜ

İddiaya göre, kendisine yardımcı olduğunu düşündüğü kişi, Demirkıran’ın hesabındaki 200 bin lirayı kendi telefonunu kullanarak ona gönderdi. Ancak ek hesaptaki 450 bin liranın da kendi hesabına aktarıldığı öne sürüldü. Demirkıran, tüm borcunu ödediğini düşünürken bankadan gelen bildirimler üzerine yeniden şubeye gitti.

Bankada yapılan görüşmede, destek hesaptan 450 bin lira çekildiği ve borcun henüz kapanmadığı bilgisinin verildiğini belirten Demirkıran, yaşadığı şaşkınlığı şu sözlerle anlattı:

“Benim bu kadar borcum yok dedim. Döküman istedim. Dökümanda hepsi ortaya çıktı.”

Hesabındaki paranın kendi bilgisi dışında kullanıldığını savunan Demirkıran, ek hesaptaki paranın söz konusu kişi tarafından kendi hesabına aktarıldığını söyledi.

Yardım istemek için bankaya gitti, 650 bin TL borçla karşılaştı! 3

PARANIN BAŞKASININ BORÇLARINI KAPATMAK İÇİN KULLANILDIĞINI İDDİA ETTİ

Demirkıran, kendisinden alınan paranın söz konusu kişi tarafından kendi borçlarını kapatmak için kullanıldığını öne sürdü. Karşı tarafın ödeme sözü verdiğini ancak borcun tamamının karşılanmadığını belirten Demirkıran, yaşadığı mağduriyeti şöyle anlattı:

“Borcu varmış. Borcunu kapatmış. Başkasına borcu varmış. Beni mağdur etti.”

Ödeme yapılacağı yönünde sözler aldığını ancak yalnızca küçük bir miktarın geri ödendiğini söyleyen Demirkıran, “Ödeyeceğim diyor, ödemiyor. Ödeyeceğim diyor, ödemiyor. Ödeme yaptı bana küçük bir miktar. Karşılamıyor yani” ifadelerini kullandı.

Yardım istemek için bankaya gitti, 650 bin TL borçla karşılaştı! 4

EVİNE HACİZ KÂĞITLARI GELİYOR, MAAŞINA HACİZ UYGULANIYOR

Show Haber’in ulaştığı, suçlamaların odağındaki kişi ise kendisine yöneltilen iddiaları reddetti. Demirkıran, toplam borcunun 650 bin liraya ulaştığını ve banka tarafından evine el konulduğunu öne sürdü.

Maaşına da haciz geldiğini ve evine icra kâğıtları gönderildiğini belirten Demirkıran, yaşadığı süreci şu sözlerle anlattı:

“Evime icra kağıtları geliyor. Evi haciz edecekler miş. Maaş çekemiyorum maaşıma haciz geldi.”

Demirkıran, kullanmadığını belirttiği paranın borcunu ödemek zorunda kalmak istemediğini ifade ederken, yaşadığı olayın ardından borç yükü ve icra işlemleriyle karşı karşıya olduğunu söyledi.

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Zincir markete gelenlerin çantası bantlanıp, dolaba koydurtuluyor! Zincir markete gelenlerin çantası bantlanıp, dolaba koydurtuluyor!
1987’den bu yana böylesi görülmedi! Bir ay daha sürebilir1987’den bu yana böylesi görülmedi! Bir ay daha sürebilir

Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık kredi borcu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kim Jong-un'un sağlık durumu hakkında çarpıcı iddia

Kim Jong-un'un sağlık durumu hakkında çarpıcı iddia

Aralarında Murat Ağırel ve Ömer Sarıgül de var! 15 kişi tutuklandı

Aralarında Murat Ağırel ve Ömer Sarıgül de var! 15 kişi tutuklandı

Trabzonspor'dan Beşiktaş'a geçit yok! Derbi zaferi 2 golle geldi

Trabzonspor'dan Beşiktaş'a geçit yok! Derbi zaferi 2 golle geldi

Kızılcık Şerbeti'nden çıkarıldı! Cansu Taşkın sessizliğini bozdu

Kızılcık Şerbeti'nden çıkarıldı! Cansu Taşkın sessizliğini bozdu

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığına Kutluhan Taşkın atandı

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığına Kutluhan Taşkın atandı

Soruşturma izni verilmişti! İbrahim Ömer Gönül görevden alındı

Soruşturma izni verilmişti! İbrahim Ömer Gönül görevden alındı

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.