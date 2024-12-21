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Yargıtay 70 sözleşmeli personel alacak

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
21.12.2024 18:07
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Yargıtay, 70 sözleşmeli personel alımı yapacak. Haberi sosyal medya hesabından Yargıtay Başkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Doğukan Türkmenoğlu duyurdu.

Yargıtay 70 sözleşmeli personel alacak

Yargıtay Başkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Doğukan Türkmenoğlu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada Yargıtay'ın 70 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu.

Türkmenoğlu paylaşımında şunları ifade etti:

"T.C. Yargıtay Başkanlığımız bünyesinde istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında 70 sözleşmeli personel alımı yapılacaktır."

Anahtar Kelimeler:
Yargıtay
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