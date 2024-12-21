Yargıtay 70 sözleşmeli personel alacak

Yargıtay Başkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Doğukan Türkmenoğlu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada Yargıtay'ın 70 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu.

Türkmenoğlu paylaşımında şunları ifade etti:

"T.C. Yargıtay Başkanlığımız bünyesinde istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında 70 sözleşmeli personel alımı yapılacaktır."

T.C. Yargıtay Başkanlığımız bünyesinde istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında 70 sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.



Sözleşmeli personel alımına ilişkin ilana ulaşmak için 👇🏻https://t.co/DV6bOOX73P



Başvuru için 👇🏻… pic.twitter.com/hTRVmy8Mbq